Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021
Всі, хто мріяв про те, щоб показати результати впахування в тренажерці, радійте! Практично всі тренди літніх топів - флешбек з 90-х і початка нульових.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Пуртова.
Стиліст пояснила, що це означає тільки одне: оголений живіт влітку 2021 - наше все!⠀
Трендові моделі топів 2021
1. Кроп-топи всіх мастей - справжній musthave цього літа. Майки-алкоголічки носимо з костюмами і строгими брюками. Американська пройма залишається з минулого літа.
2. Топи з зав'язками - акцент на вашому плоскому животі. Топи з голою спиною на зав'язках, з вирізами, топи на кулісках.
3. Кроп-сорочки теж в тренді.
4. Якщо тільняшка, то коротка! Літні принти: мільфлер, квіти, горошок, клітка віші.
5. Прозорий топ + багатошаровість. Може бути кілька шарів прозорої тканини, або в поєднанні з кроп-топом.
6. Топ з нарукавниками, боді з високими вирізами.
7. Топ з об'ємними рукавами і голими плечима. Виріз каре, сердечко.
8. "Бабусина кофта" - ажурні топи і безрукавки. У поєднанні з сандалями діда, звісно.
9. Мереживо, більше мережива!
⠀Які топи в тренді влітку 2021 (фото: instagram.com/shopwithme.blog)
Нагадаємо, Андре Тан розповів, за які речі в гардеробі не варто переплачувати. Просто припиніть це робити.
Читайте також, що здатне зіпсувати будь-який образ: це не підходить дівчатам-оверсайз. І не тільки їм.