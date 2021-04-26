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Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 18:02
Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021 Короткий топ, що оголює живіт - в тренді (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі, хто мріяв про те, щоб показати результати впахування в тренажерці, радійте! Практично всі тренди літніх топів - флешбек з 90-х і початка нульових.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Пуртова.

Стиліст пояснила, що це означає тільки одне: оголений живіт влітку 2021 - наше все!⠀

Трендові моделі топів 2021

1. Кроп-топи всіх мастей - справжній musthave цього літа. Майки-алкоголічки носимо з костюмами і строгими брюками. Американська пройма залишається з минулого літа.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

2. Топи з зав'язками - акцент на вашому плоскому животі. Топи з голою спиною на зав'язках, з вирізами, топи на кулісках.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

3. Кроп-сорочки теж в тренді.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

4. Якщо тільняшка, то коротка! Літні принти: мільфлер, квіти, горошок, клітка віші.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

5. Прозорий топ + багатошаровість. Може бути кілька шарів прозорої тканини, або в поєднанні з кроп-топом.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

6. Топ з нарукавниками, боді з високими вирізами.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

7. Топ з об'ємними рукавами і голими плечима. Виріз каре, сердечко.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

8. "Бабусина кофта" - ажурні топи і безрукавки. У поєднанні з сандалями діда, звісно.

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

9. Мереживо, більше мережива!

Тільняшка і бабусина кофта: стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021

⠀Які топи в тренді влітку 2021 (фото: instagram.com/shopwithme.blog)

Нагадаємо, Андре Тан розповів, за які речі в гардеробі не варто переплачувати. Просто припиніть це робити.

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