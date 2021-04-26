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Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 18:02
Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021 Короткий топ, оголяющий живот - в тренде (фото: instagram.com/loveshackfancy)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все, кто мечтал о том, чтобы показать результаты впахивания в тренажерке, радуйтесь! Практически все тренды летних топов - про 90-е и начало нулевых.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Пуртова.

Стилист объяснила, что это значит только одно: оголенный живот летом 2021 - наше все!⠀

Трендовые модели топов 2021

1. Кроп-топы всех мастей - настоящий musthave этого лета. Майки-алкоголички носим с костюмами и строгими брюками. Американская пройма остается с прошлого лета.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

2. Топы с завязками - акцент на вашем плоском животе. Топы с голой спиной на завязках, с вырезами, топы на кулисках.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

3. Кроп-рубашки тоже в тренде.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

4. Если тельняшка, то короткая! Летние принты: мильфлер, цветы, горошек, клетка виши.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

5. Прозрачный топ + многослойность. Может быть несколько слоев прозрачной ткани, либо в сочетании с кроп-топом.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

6. Топ с нарукавниками, боди с высокими вырезами.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

7. Топ с объемными рукавами и голыми плечами. Вырез каре, сердечко.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

8. "Бабушкина кофта" - ажурные топы и безрукавки. В сочетании с сандалиями деда.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

9. Кружево, больше кружева!

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021

⠀Какие топы в тренде летом 2021 (фото: instagram.com/shopwithme.blog)

Напомним, Андре Тан рассказал, за какие вещи в гардеробе не стоит переплачивать. Просто прекратите это делать.

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