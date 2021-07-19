Топ-3 книги для людей з витонченим смаком, що викликають море емоцій

Обкладинки книг (скриншот)

"Ведмеже місто"

Це перша частина трилогії про хокейний клуб і про багатогранність кожної людини.

У глухому містечку Бьорнстад колись вирувало життя, а зараз лишилось безробіття та безвихідь. Уся надія міста – юнацький хокейний клуб "Ведмеді з Бйорнстада".

Так сталось, що головна цінність міста - льодова арена, і саме на хокеї у Бьорнстаді зав’язані долі. День перемоги у матчі став найщасливішим для міста і клубу, але для Маї Еріксон і її батьків – найжахливішим. Страшенний злочин змінив життя маленького міста та його мешканців.

Тепер кожному доведеться робити вибір: ховатися чи шукати правду, говорити чи замовчувати, на який бік стати?

У "Ведмежому місті" історія розвертається навколо хокею, але навіть якщо ви байдужі до цього виду спорту, чтиво так захоплює, що вам однозначно варто спробувати.

"Ми проти вас"

Це продовження бестселера "Ведмеже місто". На основі цієї історії компанія HBO зняла серіал (Beartown), прем’єра якого відбулась у жовтні минулого року.

Після трагічних подій, які сталися у Бьорнстаді напередодні важливого матчу, хокейний клуб під загрозою закриття, гравці та тренер переходять до команди суперника, за ними - і спонсори. Але у мешканців містечка та улюбленої команди з’являється новий шанс і... нові гравці!

Чим ближче до вирішального матчу, тим більше емоцій, ненависть росте. Але чи залишається шанс на примирення? І чи вистоїть цього разу маленький світ "ведмедів"?

"Шляхи життя"

Це книга про кожного з нас.

Що означає бути людиною? Щодня йти тим чи іншим шляхом. В одних місцях зупинятися, а з інших - вчасно тікати. Інколи поспішати забути, а інколи намагатися запам’ятати кожну секунду.

Це - збірка з двох два оповідань: "І щоранку дорога додому стає все довшою й довшою" та "Справи твого життя". В одному йдеться про те, що люди можуть втратити пам'ять, але при цьому не втратити тепла в стосунках. А в другому – як одне знайомство може змусити переосмислити свої помилки і прийняти кардинальне рішення, яке врятує чиєсь життя.

Кожен із цих текстів зворушує, викликає море емоцій і водночас спонукає задуматися про великі й маленькі вибори, які нам доводиться робити під час своєї мандрівки. Про справжню цінність і сенс досягнень, перемог та невдач. І про те, що відбувається, коли подорож закінчується.