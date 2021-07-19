Топ-3 книги для людей с утонченным вкусом, вызывающие море эмоций

Соучредитель одного из украинских издательств Светлана Павелецкая посоветовала три книги из собственного рейтинга на сегодня. Все - авторства всемирно известного шведского писателя и блогера Фредерика Бакмана.
Они для людей, стремящихся получить не только эмоциональное, интеллектуальное, но и эстетическое удовольствие от прочитанного.
Своим собственным топом Павелецкая поделилась в программе "Відверто. LIVE".
Обложки книг (скриншот)
Это первая часть трилогии о хоккейном клубе. В захолустном городке Бьернстад когда-то кипела жизнь, а сейчас- лишь безработица и безісходность. Вся надежда - на юношеский хоккейный клуб - "Медведи из Бьернстада".
Так случилось, что главная ценность города - ледовая арена, и именно на хоккее в Бьернстаде завязаны судьбы. День победы в матче стал самым счастливым для города и клуба, но для Майи Эриксон и его родителей - ужасным. Страшное преступление изменило жизнь жителей города.
Теперь каждому придется делать выбор: прятаться или искать правду, говорить или замалчивать, на какую сторону встать?
В "Медвежьем городе" история разворачивается вокруг хоккея, но даже если вы равнодушны к этому виду спорта, книга настолько захватывает, что вам однозначно стоит попробовать.
Это продолжение бестселлера "Медвежий город". На основе этой истории компания HBO сняла сериал (Beartown), премьера которого состоялась в октябре прошлого года.
После трагических событий, которые произошли в Бьернстаде накануне важного матча, хоккейный клуб под угрозой закрытия, игроки и тренер переходят в команду соперника, за ними клуб покидают и спонсоры. Но у жителей города и их любимой команды появляется новый шанс и... новые игроки!
Чем ближе к решающему матчу, тем больше эмоций, ненависть растет. Но остается ли шанс на примирение? И выстоит ли в этот раз маленький мир "медведей"?
Это книга о каждом из нас.
Что значит - быть человеком? Ежедневно идти тем или иным путем. В одних местах останавливаться, а из других - вовремя бежать. Иногда спешить забыть, а иногда пытаться запомнить каждую секунду.
Это - сборник из двух рассказов: "И каждое утро дорога домой становится длиннее и длиннее" и "Дела твоей жизни". В одном говорится, что люди могут потерять память, но сохранить тепло в отношениях. А во втором - как одно знакомство может заставить переосмыслить свои ошибки и принять кардинальное решение, которое спасет чью-то жизнь.
Каждый из этих текстов трогает душу, вызывает море эмоций и одновременно побуждает задуматься о больших и маленьких выборах, которые нам приходится делать во время своего “путешествия”. Об истинной ценности и смысле достижений, побед и неудач. И о том, что происходит, когда путешествие заканчивается.
Напомним, недавно Анна Ризатдинова рассказала, где черпает вдохновение для побед.