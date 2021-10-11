Топ-3 книги про сильних жінок, які допоможуть знайти натхнення

Всі вони про сильних жінок, їхні життєві історії, які допоможуть знайти натхнення і не впадати у відчай тоді, коли здається, що все погано.

"Жінка, у якої є план" (Мей Маск)

Автор книги не тезка, а мама того самого Ілона Маска. Це автобіографічна книга, про той непростий шлях, який їй довелося пройти, про те, що вона виховувала дітей одна, хотіла займатися моделінгом, але її форми цього не дозволяли.

Мей стала першою Plus-Size моделлю в Америці, однією з перших і найуспішніших вікових моделей. Саме після 60 до неї прийшла слава, можливість і бажання насолоджуватися життям.

Все її життя, це, з одного боку, боротьба з обставинами, своїм тілом, сприйняттям суспільства. З іншого ж, це постійний пошук виходу і можливості капіталізуватися на тому поганому, що з тобою відбувається.

Вона хотіла назвати цю книгу "Як боротися і виживати". Але потім зрозуміла, що їй все вдавалося, тому що у неї був план. І це один з надихаючих висновків - щоб не сталося, як би вам зараз не здавалося, що все погано, у вас завжди повинен бути план. План - це соломинка, яка може тебе витягнути.

"Великий президент маленької країни" (Даля Грібаускайте)

Даля Грібаускайте - президент Литви, і даю слово, ви точно її десь бачили. Довгий час вважалося, що політика - справа чоловіків. Але країни Балтії руйнують цей стереотип, і жінки президенти, глави урядів там звичайна практика.

Багато хто порівнює її з Маргарет Тетчер, і якщо Маргарет називали залізною леді, то Далю - сталевою магнолією. Тому що вона поєднує в собі впевненість, яскравість, жіночність, але при цьому сталевий характер.

Книга біографічна, про людину, яка живе з нами тут і зараз, яку ви бачите в новинах. Чому Далі відмовилася пити шампанське з Бараком Обамою? Завдяки яким її якостям, прийомам, стратегіям великі країни стали розглядати Литву не як маленький народ, а великого партнера? Як жінці бути сильною, заслужити повагу і йти проти течії, знаючи свою велику мету і коли ти свідомо в програшній позиції?

"Міс Грем. Кулінарна книга шпигунки "(Селія Ріс)

На відміну від попередніх творів, ця книга художня.

Вона розповідає про Міс Грем, звичайну жінку, викладача німецької мови, яка після Другої світової війни живе у Великобританії. Їй нудно і дуже хочеться пригод.

В цей же час уряд організовує комісію по контролю, яка наймає британців, щоб ті їхали в Західну Німеччину допомогти їм відновиться після війни.

Вчителька вирішує відгукнутися, і вже на співбесіді комісія розуміє, що Міс Грем знахідка і може стати справжньою шпигункою. Адже вона непомітна, говорить німецькою і у неї є талант. Міс Грем відправляється туди, стає шпигункою і зі своїми агентами спілкується кулінарними колонками в журналах.

У цій книзі ви знайдете і справжні рецепти, і шпигунські пристрасті, історію любові, зради, державні перевороти, післявоєнну Німеччину і Британію, зможете відчути, як люди поверталися до життя.