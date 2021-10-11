Топ-3 книги о сильных женщинах, которые помогут найти вдохновение

Все они о сильных женщинах, их жизненных историях, которые помогут найти вдохновение и не отчаиваться тогда, когда кажется, что все плохо.

"Женщина, у которой есть план" (Мэй Маск)

Автор книги не однофамилица, а мама того самого Илона Маска. Это автобиографическая книга, о том непростом пути, который ей пришлось проделать, о том, что она воспитывала детей одна, хотела заниматься моделингом, но ее формы этого не позволяли.

Мэй стала первой Plus-Size моделью в Америке, одной из первых и самых успешных возрастных моделей. Именно после 60 к ней пришла слава, возможность и желание наслаждаться жизнью.

Вся ее жизнь, это, с одной стороны, борьба с обстоятельствами, своим телом, восприятием общества. С другой же, это постоянный поиск выхода и возможности капитализироваться на том плохом, что с тобой происходит.

Она хотела назвать эту книгу "Как бороться и выживать". Но потом поняла, что ей все удавалось, потому что у нее был план. И это один из вдохновляющих выводов - чтобы не случилось, как бы вам сейчас не казалось, что все плохо, у вас всегда должен быть план. План - это соломинка, которая может тебя вытянуть.

"Большой президент маленькой страны" (Даля Грибаускайте)

Даля Грибаускайте - президент Литвы, и даю слово, вы точно ее где-то видели. Долгое время считалось, что политика - дело мужчин. Но страны Балтии разрушают этот стереотип, и женщины президенты, главы правительств там обычная практика.

Многие сравнивают ее с Маргарет Тетчер, и если Маргарет называли железной леди, то Далю - стальной магнолией. Потому что она сочетает в себе уверенность, яркость, женственность, но при этом стальной характер.

Книга биографическая, о человеке, который живет с нами здесь и сейчас, которого вы видите в новостях. Почему Дали отказалась пить шампанское с Бараком Обамой? Благодаря каким ее качествам, приемам, стратегиям большие страны стали рассматривать Литву не как маленький народ, а большого партнера? Как женщине быть сильной, заслужить уважение и идти против течения, зная свою большую цель и когда ты заведомо в проигрышной позиции?

"Мисс Грэм. Кулинарная книга шпионки" (Селия Рис)

В отличие от предыдущих произведений, эта книга художественная.

Она рассказывает о Мисс Грэм, обычной женщине, преподавателе немецкого языка, которая после Второй мировой войны живет в Великобритании. Ей скучно и очень хочется приключений.

В это же время правительство организовывает комиссию по контролю, которая нанимает британцев, чтобы те ехали в Западную Германию помочь им восстановится после войны.

Учительница решает откликнутся, и уже на собеседовании комиссия понимает, что Мисс Грэм находка и может стать настоящей шпионкой. Ведь она неприметна, говорит по-немецки и у нее есть талант. Мисс Грэм отправляется туда, становится шпионкой и со своими агентами общается кулинарными колонками в журналах.

В этой книге вы найдете и настоящие рецепты, и шпионские страсти, историю любви, предательства, государственные перевороты, послевоенную Германию и Британию, сможете прочувствовать, как люди возвращались к жизни.