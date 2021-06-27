Топ-3 поради психолога, як викорінити скандали у відносинах через гроші

Сварки через гроші обов'язково приведуть до погіршення відносин з партнером у всіх інших сферах. Тому такі скандали треба викорінювати якомога швидше.
Психолог на каналі "Україна" Олена Адамова розповіла, як зберегти відносини, якщо ви постійно сваритеся через гроші.
"Як зберегти відносини, якщо ми постійно сваримося через гроші?". Насправді, це дуже складне питання. До того ж є певна категорія людей, яким завжди не вистачає грошей, тому вони приречені на претензії до партнера: ти мало заробляєш або мало даєш грошей", - зазначила психолог.
Експерт дала кілька універсальних порад, як викорінити скандали через гроші:
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Психолог також зазначає, що відносини слід будувати тільки на любові, повазі і довірі, тоді і гроші будуть.
"Захоплюйтеся чоловіком і постійно висловлюйте своє визнання і захоплення ним, тоді людина буде боятися підставити вас і почне заробляти більше. Це єдине джерело натхнення, яке може дати жінка своєму чоловікові", - коментує Олена Адамова.
Раніше психолог розповіла, що робити, якщо почуття до партнера охололи.