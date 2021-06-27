Топ-3 поради психолога, як викорінити скандали у відносинах через гроші

"Як зберегти відносини, якщо ми постійно сваримося через гроші?". Насправді, це дуже складне питання. До того ж є певна категорія людей, яким завжди не вистачає грошей, тому вони приречені на претензії до партнера: ти мало заробляєш або мало даєш грошей", - зазначила психолог.

Експерт дала кілька універсальних порад, як викорінити скандали через гроші:

працюйте над собою. Запитайте себе, чи дійсно ви хочете залишитися в цих відносинах без грошей, якщо Відповідь "Ні " - не варто жити в ілюзії, що, якщо грошей буде більше, ви його полюбите-ні. За гроші не люблять, і без грошей не розлюбляють.

Запитайте себе, чи дійсно ви хочете залишитися в цих відносинах без грошей, якщо Відповідь "Ні " - не варто жити в ілюзії, що, якщо грошей буде більше, ви його полюбите-ні. За гроші не люблять, і без грошей не розлюбляють. закрити базові потреби . Хто б вам не говорив, що можна бути щасливим без грошей, якщо вам нічим годувати дітей або заплатити за їх навчання, я раджу вам знайти справу, яка буде вам приносити задоволення, і таким чином заробляти гроші.

. Хто б вам не говорив, що можна бути щасливим без грошей, якщо вам нічим годувати дітей або заплатити за їх навчання, я раджу вам знайти справу, яка буде вам приносити задоволення, і таким чином заробляти гроші. знайти собі справу. Коли ви почнете працювати, будете стикатися з таким поняттям як фінансово-економічна криза в країні і нестабільність заробітної плати. Таким чином точно знімете претензії зі свого чоловіка.

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Може, вам варто теж почати працювати? (фото: pexels.com)

Психолог також зазначає, що відносини слід будувати тільки на любові, повазі і довірі, тоді і гроші будуть.

"Захоплюйтеся чоловіком і постійно висловлюйте своє визнання і захоплення ним, тоді людина буде боятися підставити вас і почне заробляти більше. Це єдине джерело натхнення, яке може дати жінка своєму чоловікові", - коментує Олена Адамова.