Топ-6 порад дерматолога, як досягти рівномірного і тривалого засмаги

Тож перша порада: зробити пілінг або скрабування за 2 тижні до відпустки.

"Не пізніше, ніж за 2 тижні зробити скрабування або пілінг, але легенький. За допомогою цього відлущаться рогові частинки нашого епідермісу. Адже природньо вони відлущуються не рівномірно".

Друга порада дерматолога - не перебувати на сонці перші дні, адже все одно швидше засмагнути не вдасться.

"Пам’ятайте, меланін, пігмент якого ми всі прагнемо, виробляється клітинами – меланоцитами. Вони не можуть вироблятись швидше, ніж запрограмовані. А якщо вони не встигають виробити цей пігмент, пошкоджуються клітини і починається той самий опік - почервоніння, набряк, а в результаті почне "злазити" шкіра".

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Щоб засмага була більш шоколадна, постійно треба користуватись сонцезахисним кремом! Так вона буде лягати рівномірно.

"Раджу ретельно стежити за SPF-фактором. Тому що з ним клітини теж виробляють меланін, але ми уникаємо опіків".

Не виходьте на сонце без захисного крему (фото: instagram.com/angelcandices)

А тепер секрети, як зберегти засмагу. Насамперед слід забути про деякі банні процедури і не користуватись мочалкою. Адже тертя мочалкою, пілінги і мікрошліфовки прискорюють відлущення епідермісу, в якому міститься цей самий меланін.

Адже тертя мочалкою, пілінги і мікрошліфовки прискорюють відлущення епідермісу, в якому міститься цей самий меланін. Натомість слід постійно користуватись лосьйонами для тіла. Наносити їх на все тіло товстим шаром.

"Використовувати відновлюючі креми, лосьйони, які містять антиоксидант, вітамін C та інші вітаміни. Вони допомагають шкірі скоріше відновлюватись і зберігати свою зволоженість. А зволоженість - це запорука того, що шкіра буде виглядати здоровою", - розповідає лікарка-дерматолог.

А ще варто додати до свого раціону моркву! Вона додасть пігменту шкірі і підсилить засмагу. Вживати варто не менше, ніж 1 морквину на день.