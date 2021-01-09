Не витрачайте час на конфлікти: гороскоп для всіх жінок з 11 по 17 січня

Гороскоп говорить про те, що другий тиждень січня стане дуже активним періодом. Потрібно втягуватися в робочий графік, доведеться стримувати зайву емоційність, яку будуть провокувати планети та постаратися уникати серйозних сварок і конфліктів.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 11 по 17 січня, і кому зірки обіцяють успіх у всіх починаннях і справах. Про це повідомляє SlovoFraza.

Жінка-Овен

Почніть тиждень з роботи з паперами, звільніть другу половину тижня для активного розвитку і своїх власних ідей. Вам знадобиться вміння направляти енергію в бік розв'язання побутових питань і при цьому не витрачати час на конфлікти.

Жінка-Телець

Відкладіть всі інші аспекти вашого життя трохи вбік і налаштовуйтеся на діловий настрій. Зірки обіцяють вам багато емоцій і успіх, і супроводжувати вас у всьому повинен позитив, інакше нічого не вийде.

Жінка-Близнюки

Уникайте агресивно налаштованих людей, інакше вам загрожує бути втягнутими в конфлікти та розбирання. Вони заберуть не тільки час, але і вашу удачу. Тиждень буде напруженим і варто прислухатися до інтуїції, щоб обійти стороною всі проблеми та неприємності.

Жінка-Рак

Будьте готові до того, що вас почнуть перевіряти на міцність і стійкість до стресів. Тиждень буде складним, і, щоб притягнути удачу, доведеться дуже постаратися. Знадобиться вміння контролювати емоції та не пропускати через себе чужі переживання.

Жінка-Лев

Почніть тиждень з позитивного настрою, щоб відігнати біди та проблеми. Вас чекають з 11 по 17 січня дрібні неприємності й вам потрібно зберігати гармонію, щоб не стати заручницями поганого настрою. Ваші позитивні налаштування налаштують на успіх і допоможуть вчасно звернути зі шляху, який веде в глухий кут.

Жінка-Діва

Будьте готові до того, що в сім'ї можуть виникнути негаразди. Можливо, причиною стане якийсь конфлікт в парі, який в минулому не було вирішений. Тиждень пройде в позитивному ключі, особливо якщо націлюватися не на з'ясування стосунків, а на пошук компромісів, які вбережуть від скандалу.

Жінка-Терези

Планети та зірки дадуть можливість не тільки включитися в роботу, але і здійснити все заплановане. Цей період підійде для втілення в життя найсміливіших ідей, які закладуть фундамент майбутніх перемог. Ближче до вихідних варто перемикнутися на особисте життя.

Жінка-Скорпіон

Початок тижня присвятіть розв'язанню питань, пов'язаних з фінансами. З понеділка по середу зірки обіцяють покращення матеріального становища. У другій половині тижня займіться активним відпочинком і налагодьте стосунки зі своїми близькими.

Жінка-Стрілець

Найближчими днями на висоті буде розумова робота і цей період ідеально підходить для навчання, підвищення кваліфікації та кар'єрного росту. Астрологи радять не випускати хороші можливості, звертати увагу на знаки долі, – це допоможе вам відкрити двері в щасливе майбутнє.

Жінка-Козоріг

Вас очікують приємні звістки та успіхи в кар'єрі й першу половину тижня потрібно присвятити своїй роботі. Всі відносини з іншими людьми, в тому числі й романтичні, починайте розвивати з вечора четверга. Це буде ідеальний час для пошуку любові, нових знайомств і гармонії в родині.

Жінка-Водолій

Щоб швидко впоратися з усіма проблемами, вам знадобитися джерело натхнення. Найближчий тиждень стане вдалим для активної творчої роботи, нововведень, романтичних прогулянок, побачень. Активність і позитивний настрій допоможуть залучити зміни.

Жінка-Риби

Почніть тиждень з гарного настрою, він допоможе налаштуватися на успіх і позбавить від страху зробити крок у невідомість. Тиждень пройде успішно для всіх, хто вірить в себе і не боїться давати відсіч маніпуляторам. Особлива удача чекає Риб в особистому житті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найяскравішу подію січня, яке принесе багато змін.

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