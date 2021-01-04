Тропічне літо і контрастна зима: прогноз погоди на 2021 рік від народного синоптика

Погода в Україні у 2021 році буде більш вологою і контрастною по температурі. При цьому синоптичне літо може наступити вже в середині травня. Проте воно і закінчитися раніше, ніж минулого року - з другої декади вересня почнуться дощі та похолодає. А закінчиться рік суворими морозами в грудні.

Такий прогноз на 2021 рік дав найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань в коментарі "Сьогодні".

За даними фахівця, зима в Україні у 2021 році розпочнеться з контрастів. У січні очікується й аномальне тепло, і сильні морози. Перша половина місяця тепла, зі снігом, дощами, друга – морозна з частими снігопадами. Морози та снігопади перейдуть на лютий. У другій його декаді очікується часта зміна відлиг та морозів, але без опадів. Третя декада тепла, але з опадами у вигляді снігу та дощу.

Весна почнеться снігом, дощами й морозами, у другій декаді березня очікується потепління, а потім знову похолодає, підуть дощі з мокрим снігом, і лише ближче до квітня "запахне весною" по-справжньому. Справжнє тепло прийде лише у 20-х числах квітня, але, як і в кінці березня, воно буде недовгим. Знову зарядять дощі і похолодає. Перша половина травня тепла і з дощами, у другій половині два тижні спеки й сухо, до кінця місяця прохолодніше, дощі.

У літній період в Україні очікуються часті дощі, спека. Саме так розпочнеться перша декада червня. Середина місяця – тепла, комфортна, без опадів, закінчення місяця тепле і "мокре". Липень очікується спекотним, але з частими дощами, грозами, які пом'якшать сильну спеку. Пік спеки припаде на середину місяця. Перша половина серпня – спекотна, посушлива, у другій половині послаблення спеки, невеликі дощі, до кінця місяця похолодання.

Восени 2021 очікується тільки одне бабине літо. У вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі та похолодає. На початку третьої декади можливо 2-3 дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами та нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг.

Перший місяць нової зими буде суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима з морозами й снігопадами. Так що сніг на Новий рік ми побачимо, але тільки через 12 місяців, напередодні 2022 року.

Раніше синоптики Укргідрометцентру попередили, що в Україну рухається негода, буде похолодання і потужні зливи зі снігом зовсім скоро.