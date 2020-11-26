Циклон принесе в Україну мокрий сніг і похолодання: які області накриє негодою

Погода в Україні найближчими днями знову почне погіршуватися й новий циклон принесе опади у західній та північній частині країни. Температура повітря знову піде вниз, тепло буде тільки в південній частині країни.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, циклон торкнеться не всіх регіонів країни, частина ще буде насолоджуватися сухою і відносно теплою погодою.

"27 листопада до України наблизиться атмосферний фронт циклону Tanja і принесе опади у західній та північній частині, трохи торкнеться центру. На решті території – ще антициклон погуляє, розжене прутом вологі хмари", - розповіла синоптик.

Вона додала, що температура повітря почне падати у всіх областях, крім півдня.

"Температура повітря завтра дещо знизиться і протягом дня становитиме +2 +7 градусів. А ось південна частина, навпаки, прогріється – очікується максимально +10 +13 градусів. Синоптичний комфорт істотно погіршиться в неділю, коли на нас стрибне Tanja і принесе дощ і мокрий сніг. Хіба що до сходу негода не дійде", - написала Діденко.

Карта погоди

У Києві синоптик пообіцяла хмарну погоду і невеликий короткочасний дощ.

"В Києві в п'ятницю буде хмарно, прохолодно, до +4 градусів, може трохи покапати дощ. Але все одно виберіться пройтися, бо 28-29 листопада стане більше вологи, холоду та опадів", - зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали області, які накриє снігопадами.

А також розповідали про те, що українців попередили про різке зниження температури та морози.