Тумани і дощі: погода в Україні на вихідних не сильно порадує

Погода в Україні на вихідних у більшості регіонів буде неприємна і холодна. У багатьох областях пройдуть короткочасні дощі та очікується посилення туманів і вітру.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, в Україну прийде циклон, який принесе з собою дощову погоду в багатьох областях.

"На вихідних циклон з півдня призведе до більшості областей дощі. В суботу на південному сході, в Приазов'ї, місцями в Дніпрі з районами та в східних областях можливі сильні дощі. У неділю в західній частині України опади припиняться", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що 31 жовтня та 1 листопада в більшості областей країни буде холодно і тільки на півдні збережеться відносно висока температура повітря.

"31 жовтня – 1 листопада буде холодно. Денна температура повітря знизиться до +7 +11 градусів, на півдні та південному сході тепліше, +10 +14 градусів", - написала Діденко.

Карта погоди

У Києві перехід від жовтня до листопада також буде дощовим і прохолодним і Наталка Діденко попередила про сильних туманах.

"У Києві перехід з жовтня на листопад таке – сиро, з туманами, дощами та похолодання до +7 градусів. Тумани ще й сприяють зависанню шкідливих домішок у повітрі, тому на вихідних шопінг не дуже доречний. Краще якомога далі від трас і автомобілів", - порадила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли ще одне бабине літо в листопаді.

А також ми розповідали про те, що з'явилися нові карти погоди на листопад і стала відома дата морозів.