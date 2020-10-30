Туманы и дожди: погода в Украине на выходных не сильно порадует

Погода в Украине на выходных в большинстве регионов будет неприятная и холодная. Во многих областях пройдут кратковременные дожди и ожидается усиление туманов и ветра.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в Украину придет циклон, который принесет с собой дождливую погоду во многих областях.

"На выходных циклон з юга приведет в большинство областей дожди. В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди. В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что 31 октября и 1 ноября в большинстве областей страны будет холодно и только на юге сохранится относительно высокая температура воздуха.

"31 октября – 1 ноября будет холодно. Дневная температура воздуха снизится до +7 +11 градусов, на юге и юго-востоке теплее, +10 +14 градусов", - написала Диденко.

Карта погоды

В Киеве переход от октября к ноябрю также будет дождливым и прохладным и Наталка Диденко предупредила о сильных туманах.

"В Киеве переход из октября в ноябрь такое – сыро, с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов. Туманы еще и способствуют зависанию вредных примесей в воздухе, поэтому на выходных шоппинг не очень уместен. Лучше подальше от трасс и автомобилей", - посоветовала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали еще одно бабье лето в ноябре.

А также мы рассказывали о том, что появились новые карты погоды на ноябрь и стала известна дата морозов.