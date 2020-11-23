Удача буде гнатися за вами: яким знакам Зодіаку пощастить 23 листопада

Гороскоп на 23 листопада обіцяє багатьом знаків позитивні моменти. Деяких же зірки попереджають про небезпеку. Кому в цей день варто приготуватися приймати подарунки долі, а кому належить боротися з труднощами, йдеться у астрологічному прогнозі Павла Глоби. Астролог попереджає, що іноді потрібно змінювати природу своєї поведінки, щоб щось змінити в кращу сторону.

23 листопада, згідно з астрологічним прогнозом, найбільш щасливими знаками будуть Близнюки, Леви, Ваги і Козероги. Про це пише Slovofraza.

Овен

У понеділок Овнам не потрібно бути ідеальними на кожному кроці. Ваш вроджений перфекціонізм може бути корисний, але невеликі помилки відволікають вас від головного.

Телець

Сьогодні зірки радять вам дотримуватися ваших принципів і не реагувати на сумнівну пропозицію, яку ви отримали останнім часом.

Близнюки

Настрій дня може надихнути вас на розширення кола друзів. Навіть якщо ви не занадто сміливі, сьогодні у вас буде достатньо хоробрості.

Рак

Тримайтеся міцно, бо справи прискоряться. Ви, ймовірно, звільнитеся від того, що вас обмежує, і будете рухатися вперед до втілення своїх ідей.

Лев

Сьогодні ви дізнаєтеся, чого насправді хочете. Настане час приймати ключові рішення. Ви природно знайдете підтримку людей, які зможуть вам допомогти. Повірте, що ви можете зробити все, що завгодно.

Діва

Ситуація, про яку ви думаєте, може мати успішне завершення, за умови, що вона супроводжується наполегливою працею і хорошим плануванням.

Терези

Сьогодні ви обов'язково зможете зробити щось надзвичайне. Це буде день, повний радості і пробудження. Всі питання вдасться вирішити згідно з вашим планом. Дозвольте собі приймати похвалу за зроблене.

Скорпіон

Скорпіонам буде складно пережити цей день. Багато Ваших почуттів можуть бути настідком тривоги, яка навряд чи буде мати щось спільне з реальністю. Ймовірно, вам доведеться протистояти комусь або чомусь.

Стрілець

Зірки вам нагадають, що помилки тільки роблять вас сильнішими. Але варто все ж таки зосередитися на наслідках своїх дій і робити висновки. Вони допоможуть легше долати негаразди в майбутньому.

Козеріг

Найбільш близькі друзі, які легкі на підйом, будуть добрими радниками в цей понеділок. Вони також стануть ідеальними супутниками в невеликих веселощах цього дня. Вечір краще провести у спокійній обстановці, занурившись в планування наступного періоду.

Водолій

Тимчасово відмовтеся від звичайного способу проведення часу і обмежте контакти з людьми, які не приносять у ваше життя нічого цінного. Незабаром вам доведеться прийняти рішення, ефект від якого істотно вплине на ваше подальше життя.

Риби

З одного боку 23 листопада буде сприятливим для творчості і винахідливості, а з іншого ймовірний занепад сил. Це не найкращий день для виходу в люди і активного спілкування. Відпочиньте і утримайтеся від непомірних навантажень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали найголовніших везунчиків долі в грудні.

А також розповідали про те, кому зірки обіцяють труднощі в кінці листопада.