Вдарять сильні морози: які області України під ударом (карта)

Погода в Україні 7 грудня буде переважно сонячна, при цьому на сході країни очікуються сильні морози з відмітками до -11 градусів у нічний час. Як уточнюють синоптики, протягом дня рівні тепла будуть зберігатися у позначок -3... +3 градуси. При чому найтепліше буде на заході та локально на півдні країни. Детальний прогноз погоди на понеділок опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

За даними спеціалістів, в Україні в понеділок у середньому очікується близько -3...+1 градусів. На півдні та заході країни вдень переважно без "мінусів" до -1... +2. Виняток становитиме Закарпатська область, де очікується +9... +11 градусів.

У нічний час в Україні очікуються переважно "мінуса". При цьому найбільш сильними морози будуть на сході країни, де в темний час доби очікується -7... -11 градусів. На півдні та ближче до заходу країни - -5... -9 градусів. На заході України вночі -5... -1 градус.

Попри сильні морози, в Україні все ж таки буде зберігатися сонячна погода з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 7 грудня буде морозною (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 7 грудня буде сонячною, сухий і морозною, але подекуди небо затягне хмарами. Хмарну погоду на початку тижня синоптик прогнозує на крайньому заході та в південній частині, крім Запоріжжя. Зі слів Діденко, хмари можуть дотягнути до Кропивницького і районів, а також захопити південні райони Дніпропетровщини. Особливих опадів 7 грудня не передбачається. Лише незначний дощ з мокрим снігом очікується в південній частині України через вплив чорноморського циклону.

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