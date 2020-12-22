Українців засмутили "мокрим" прогнозом на католицьке Різдво: нові карти погоди

Погода в Україні у п'ятницю, 25 грудня, буде мокра і дощова у всіх регіонах країни. У деяких областях католицьке Різдво буде з мокрим снігом та плюсовою температурою повітря.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни пройдуть сильні зливи, місцями з мокрим снігом. Очікується посилення вітру до штормових значень. Вночі від -4 до -1 градуса, вдень очікується від +2 до +4 градусів, у Дніпрі до +7 градусів.

У південних областях буде тепло, але синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями сильні. Нічна температура повітря складе +3 +6 градусів, вдень від +7 до +10 градусів. У Криму пройде дощ, вночі від +3 до +5 градусів, удень +10 +12 градусів.

На півночі країни невеликі короткочасні дощі, сильний вітер. Температура вночі опуститься до 0 +2 градусів, вдень очікується від +2 до +4 градусів.

Західні області накриє дощами та сильним вітром, з поривами. Нічна температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів.

В центральній частині країни дощі, місцями сильні, з мокрим снігом. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

У Києві 25 грудня очікуються короткочасні дощі, сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 25 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили українців про небезпечну погоду – очікується мокрий сніг та сильний вітер.

А також розповідали про те, що в Україну прийдуть снігові зливи та морози.