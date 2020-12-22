Украинцев огорчили "мокрым" прогнозом на католическое Рождество: новые карты погоды

Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, будет мокрая и дождливая во всех регионах страны. В некоторых областях католическое Рождество будет с мокрым снегом и плюсовой температурой воздуха.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны пройдут сильные ливни, местами с мокрым снегом. Ожидается усиление ветра до штормовых значений. Ночью в регионе от -4 до -1 градуса, днем ожидается от +2 до +4 градусов, в Днепре до +7 градусов.

В южных областях будет тепло, но синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные. Ночная температура воздуха составит +3 +6 градусов, днем от +7 до +10 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью от +3 до +5 градусов, днем +10 +12 градусов.

На севере страны небольшие кратковременные дожди, сильный ветер. Температура в ночное время опустится до 0 +2 градусов, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

Западные области накроет дождями и сильным ветром, с порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.

В центральной части страны дожди, местами сильные, с мокрым снегом. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

В Киеве 25 декабря ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью от +1 до +3 градусов, днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 25 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев об опасной погоде – ожидается мокрый снег и сильный ветер.

А также рассказывали о том, что в Украину придут снежные ливни и морозы.