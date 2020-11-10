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В Україну рухається денний "мінус" зі снігом: синоптики різко змінили прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе морози вдень і перший сніг вже дуже скоро

Погода в Україні всерйоз зіпсується, коли на зміну холодному антициклону прийде атмосферний фронт. Він принесе не тільки денний "мінус" але і сніг. Синоптики показали нові карти погоди на місяць, який видасться не надто теплим.

Так, згідно з даними ресурсу Gismeteo, перші нічні заморозки прийдуть на Схід і Північ вже в середу, 11 листопада. До Києва нічний мороз добереться до суботи, 14 числа. На Заході (крім Карпат) та Півдні значення термометра поки ще будуть вище нуля.

А ось десь у 20-х числах місяця варто чекати перших денних морозів і снігу. Ймовірність перших снігових опадів у цих числах найбільш висока на Сході і Півночі. Крім снігу з 20-23 листопада будуть йти дощі, часом упереміш із мокрим снігом.

Відзначимо, що до кінця листопада - початку грудня синоптики прогнозують деяке потепління.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Погода у Харкові на місяць (скрін: gismeteo.ua)

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Погода у Одесі на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Погода у Львові на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптики розповіли, що в Україну йде мінусова температура. Експерти поділилися новими картами погоди на найближчі дні.

Також у листопаді Землю накриє потужна магнітна буря. Фахівці з астрономії Сонця назвали нові дати геомагнітних збурень в листопаді.

Прогноз погоди
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