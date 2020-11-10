В Украину движется дневной "минус" со снегом: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Украине всерьез испортится, когда на смену холодному антициклону придет атмосферный фронт. Он принесет не только дневной "минус" но и снег. Синоптики показали новые карты погоды на месяц, который выдастся не особо теплым.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, первые ночные заморозки придут на Восток и Север уже в среду, 11 ноября. До Киева ночной мороз доберется к субботе, 14 числа. На Западе (кроме Карпат) и Юге значения термометра пока еще будут выше нуля.

А вот где-то в 20-х числах месяца стоит ждать первых дневных морозов и снега. Вероятность первых снежных осадков в этих числах наиболее высока на Востоке и Севере. Кроме снега с 20-23 ноября будут идти дожди, временами вперемешку с мокрым снегом.

Отметим, что к концу ноября - началу декабря синоптики прогнозируют некоторое потепление.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Погода в Харькове на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Погода в Одессе на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Погода во Львове на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, что в Украину идет минусовая температура. Эксперты поделились новыми картами погоды на ближайшие дни.

Кроме того в ноябре Землю накроет мощная магнитная буря. Специалисты по астрономии Солнца назвали новые даты геомагнитных волнений в ноябре.