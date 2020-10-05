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В Україну йде руйнівний циклон з Європи: які області в зоні ризику

Автор: Анна Кисельова

Синоптики прогнозують грозові зливи у західних областях країни

Погода в Україні у понеділок, 5 жовтня, істотно зміниться. Тепле "бабине літо" зміниться суворою класичною осінню, яка принесе дощі з грозами. Прощання з останніми теплими днями очікує на мешканців західних областей. В регіонах, де нещодавно пройшла сильна гроза, знову очікується випадання опадів. Детальний прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, погода в західних областях буде з грозами та сильним вітром. Синоптики попереджають про грозові зливи у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. При цьому в регіонах, де очікуються опади, суттєвого похолодання не передбачається. Рівень тепла протягом дня досягатиме позначок +20... +23 градуси. У нічний час на заході країни очікується +10... +13 градусів.

Попри негоду, рівень тепла в західних областях буде такий самий, як у східних регіонах, де 5 жовтня градусники опустяться до позначки в +21... +23 градуси. Така ж температура буде в центральних і північних регіонах країни. Виняток становлять центральні регіони, де термометри покажуть від +19 до +22 градусів.

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Погода в Україні у понеділок 5 жовтня (карта: meteo.gov.ua)

Вночі по країні також, як у західних областях або нижче: на сході країни термометри покажуть до +7... +11 градусів.

Варто нагадати, що раніше синоптик Наталка Діденко публікувала свій прогноз погоди на понеділок.

Також ми писали, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.

Прогноз погоди
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