В Україну йде жахлива погода: крижані дощі і мокрий сніг

Погода в Україні у суботу, 12 грудня, очікується неприємна і дуже небезпечна. Синоптики попередили, що майже всі області накриє мокрим снігом, снігом з дощем і крижаними дощами. Неприємні відчуття буде посилювати сильний штормовий вітер з поривами.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, на сході країни сухо буде тільки в Полтаві. В інших областях регіону сніг, мокрий сніг з дощем. Нічна температура повітря складе -6 -4 градуси, вдень від -1 до +3 градусів.

У південних областях мокрий сніг з дощем очікується в Одесі та Миколаєві, у Херсоні сніг буде йти тільки вночі. Температура повітря в нічні години від -1 до +3 градусів, вдень від +2 до +6 градусів. В Криму вночі очікується мокрий сніг з дощем, вдень буде сухо. Температура ніч +1 +3 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

На півночі України вночі буде сухо, вдень буде йти мокрий сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від -5 до -3 градусів, вдень очікується від -3 до -1 градуса.

У західній частині країни вночі буде йти сніг, мокрий сніг, вдень очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до 0 градусів, вдень очікується від -1 до +4 градусів, на Закарпатті до +6 градусів.

У центрі країни очікується мокрий сніг з дощем, нічна температура від -4 до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 градуса.

У Києві 12 грудня вночі буде сухо, вдень буде йти мокрий сніг з дощем. Вітер східний, зі штормовими поривами. Вночі від -6 до -4 градусів, вдень від -2 до 0 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 12 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно пересуватися по ожеледі, щоб уникнути травм і падінь.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про те, що на Україну насуваються сильні снігопади.