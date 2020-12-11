В Украину идет жуткая погода: ледяные дожди и мокрый снег

Погода в Украине в субботу, 12 декабря, ожидается неприятная и очень опасная. Синоптики предупредили, что почти все области накроет мокрым снегом, снегом с дождем и ледяными дождями. Неприятные ощущения будет усиливать сильный штормовой ветер с порывами.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, на востоке страны сухо будет только в Полтаве. В остальных областях региона снег, мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха составит -6 -4 градуса, днем от -1 до +3 градусов.

В южных областях мокрый снег с дождем ожидается в Одессе и Николаеве, в Херсоне снег будет идти только ночью. Температура воздуха в ночные часы от -1 до +3 градусов, днем от +2 до +6 градусов. В Крыму ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем сухо. Температура ночь +1 +3 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

На севере Украины ночью будет сухо, днем будет идти мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от -5 до -3 градусов, днем ожидается от -3 до -1 градуса.

В западной части страны ночью будет идти мокрый снег, днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до 0 градусов, днем ожидается от -1 до +4 градусов, на Закарпатье до +6 градусов.

В центре страны ожидается мокрый снег с дождем, ночная температура от -4 до -2 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

В Киеве 12 декабря ночью будет сухо, днем будет идти мокрый снег с дождем. Ветер восточный, со штормовыми порывами. Ночью от -6 до -4 градусов, днем от -2 до 0 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 12 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно передвигаться по гололеду, чтобы избежать травм и падений.

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