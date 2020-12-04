В Україну йдуть люті морози: які області найбільше зачепить

Погода в Україні принесе сильні морози. Найхолодніше буде на Сході, а на Заході сильний "мінус" синоптики не прогнозують. В найближчі п'ять днів в країні буде мало опадів завдяки антициклону, який зумовить переважно сонячну морозну погоду.

Морози прийдуть вже у неділю, а от у суботу, 5 грудня, будуть все ще помірні температури, а на Заході і зовсім аномально тепло, прогнозують в Українському гідрометцентрі.

Температура в цей день від 0 до +4 вдень, а вночі +1... -3. На Сході в нічний час холодніше - від -3 до -6 морозу. На Півдні вдень +3+7, а вночі від -1 до +4. У західних областях +5+9 градусів (на Закарпатті +10+12), вночі тут -1... +5.

У Києві в суботу 0... +2, вночі від -1 до -3 градусів. Без опадів.

Погода в Україні 5 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

6 грудня буде дуже сонячно, але температура знизиться. На Заході вдень +1+4 (на Закарпатті +9+11 градусів), вночі тут 0... +4 градусів. На Півдні вдень +1+5, вночі 0... -6. На інших територіях від +1 до -4 градусів вдень, вночі -5... -7 морозу, але на Сході і північному сході вночі -8... -10 градусів.

В Києві сонячно, без опадів. Вдень +1... -1, вночі -5... -7 морозу.

Погода в Україні 6 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У понеділок, 7 грудня, буде ясно, але приморозить ще сильніше. Вдень по країні від +1 до -4 градусів (але на Закарпатті +6+8, а в Криму від +2 до +4 градусів). Вночі мороз від -7 до -10 градусів, за винятком Півдня з -2... -7 (в Криму -1... -3 в нічний час), а на Заході від 0 до -6 градусів.

В Києві сонячно, вдень -1... -3 градуси, вночі від -8 до -10 градусів.

Погода в Україні 7 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

8 грудня на частину Заходу (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області) і Південь прийде атмосферний фронт зі снігом та мокрим снігом.

Температура вдень від -1 до -4 морозу, на Півдні та Заході від +1 до -3 (на Закарпатті та в Криму +4+6 тепла). Вночі в західних і південних областях 0... -6 морозу (на Закарпатті +1... -1 градусів), у східних областях від -9 до -13, на решті територій вночі -5... -9 градусів.

У Києві 8 грудня без опадів, з -1... -3 вдень і -6... -8 вночі.

Погода в Україні 8 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У середу, 9 грудня, опади у вигляді снігу очікуються на Півдні і в Донецькій області. Вдень температура істотно не зміниться, але на Сході нічний мороз трохи зменшиться.

У Києві 9 грудня вдень -1... -3 градуси, вночі від -6 до -8 градусів, опади не передбачаються.

Погода в Україні 9 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україну йдуть сильні перепади температур від -14 до +12 градусів.

Також повідомлялося, що планету скоро накриють магнітні бурі, які збігатимуться з улюбленим святом українців.