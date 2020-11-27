Україну почне засипати мокрим снігом: де розгуляється справжня зима

Погода в Україні у суботу, 28 листопада, очікується похмура і сніжна майже у всіх областях країни. Насолодитися сонячною і теплою погодою зможуть тільки жителі півдня та кількох східних областей.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході мокрий сніг пройде в Полтаві та Дніпрі, в Харкові – дощ, а в інших областях збережеться суха погода. Також очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +4 градусів, вдень від +4 до +7 градусів, у Дніпрі до +9 градусів.

У південних областях без опадів, але прогнозується сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря знизиться до -1 градуса, вдень від +4 до +8 градусів, у Херсоні до +11 градусів. У Криму без опадів, вночі +3 +5 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

На півночі України йтиме сніг та мокрий сніг з дощем, очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Нічна температура повітря становитиме 0 +2 градуси, вдень від +3 до +5 градусів.

Західну частину країни накриє сильним штормовим вітром, мокрим снігом, можливі хуртовини. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень очікується від 0 до +4 градусів.

У центрі країни мокрий сніг, сніг з дощем, місцями – дощ і сильний вітер. Нічна температура повітря буде коливатися в межах 0 +2 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +6 градусів.

У Києві 28 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг, сильний вітер і дощ. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +2 +4 градуси.

Карта погоди в Україні на суботу, 28 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дав новий прогноз погоди на грудень і попередив про аномальні сюрпризи.

А також ми розповідали про те, що українців попередили про суттєве погіршення погодних умов на вихідних.