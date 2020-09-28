На Україну насувається страшний циклон: почне заливати дощами і сильно похолодає

Погода в Україні у вівторок, 29 вересня, зовсім зіпсується. На територію країни насувається активний циклон, які принесе з собою зниження температури, сильні грози та зливи в багатьох областях.

Різкий перепад погоди в Україні ускладниться у зв'язку з магнітними бурями. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Трохи розшарпано по датах, але ось приблизно в ці дні, тобто, від вихідних до 29-30 вересня на Землю сідають магнітні бурі! Фахівці, які займаються вивченням спалахів на сонці, також розходяться в датах. Однак більшість повідомлень – саме зараз є висока ймовірність магнітних бур. Тому, на всяк випадок, заляжте на "дно" ті, хто відчуває яскраво зміни навіть в погоді, у кого є явні проблеми з серцево-судинною системою", - попередила синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що у бік України рухається активний циклон, який 29 вересня накриє частину областей грозами та зливами.

"А поки що біля Австрії, Угорщини розминається активний циклон, який завтра прискаче в Україну. Ім'я у нього – Зора, майже Зорро. Тому 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, в Одеській можливі сильні зливи, грози. Опади дотягнуть, але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, крім Запоріжжя та Криму. На решті території України істотних опадів не прогнозується. Вітер східний та південно-східний, поривчастий", - повідомила Діденко.

Карта погоди

Вона зазначила, що температура повітря в більшості областей буде невисокою, хіба що на півдні буде досить тепло.

"Температура повітря протягом дня становитиме +18 +23 градуси, на Півдні +24 +28 градусів. У Києві завтра без істотних опадів. Ще досить тепло, +20 градусів. А ось на Віри, Надії, Любові та Софії суттєво похолодає. Так що завтра прискачуть і циклон, і магнітні бурі – самі розумієте, треба поберегтися", - розповіла синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали детальний прогноз погоди на жовтень.

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