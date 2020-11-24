Україну накриє мокрим снігом та штормовим вітром: яким областям приготуватися до негоди

Погода в Україні у вівторок, 24 листопада, очікується нестабільна і в багатьох областях пройде мокрий сніг. У деяких регіонах температура повітря опуститься нижче 0 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни очікується сніг, мокрий сніг з дощем, вітер зі штормовими поривами. Нічна температура повітря опуститься до -2 градусів, вдень в регіоні очікується від +2 до +5 градусів.

У південних областях хмарно, але без істотних опадів, сильний вітер. Вночі від +1 до +4 градусів, вдень прогріється до +6 +8 градусів. У Криму опади не прогнозуються, похмуро. Вночі +2 +4 градуси, вдень +6 +8 градусів.

На півночі країни пройде мокрий сніг та сніг з дощем, очікується сильний вітер. Нічна температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +6 градусів.

У західних областях сухо, опади не прогнозуються, буде хмарно і синоптики прогнозують сильний вітер з поривами. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +4 +7 градусів. Невеликий нічний мороз очікується тільки на Закарпатті.

В центральній частині країни пройде мокрий сніг та сніг з дощем, вітер зі штормовими поривами. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +1 +3 градуси, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

У Києві 24 листопада хмарно, уночі буде йти мокрий сніг, а вдень очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме +1 +3 градуси, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 24 листопада

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