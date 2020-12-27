Україну накриє штормовий вітер: Діденко уточнила, де розгуляється негода

Погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Завтра дутиме через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на початку тижня в Україні буде штормовий вітер, який сягатиме поривів до 15-20 м/с, а місцями аж до 25 м/с. У зв'язку з цим, синоптик закликала українців бути особливо обережними під будинками, старими гіллястими деревами, дротами. Також слід уважно обирати місце для паркування автомобіля.

У більшості областей температура повітря протягом дня 28 грудня коливатиметься від 0 до +4 градусів. Так, найтепліше буде у західних областях та на Одещині, де очікується від +5 градусів до +9 градусів.

Найпрохолодніше буде у східній частині, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині, там 1-4 градуси морозу.

Нічна температура буде здебільшого мінусовою від 0 до 5 градусів морозу. На Сході очікується до 6-9 градусів морозу, а на Півдні від 0 до 3 градусів тепла.

Опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, передбачаються у більшості областей Правобережжя. Без істотних опадів завтра, 27 грудня, на Лівобережжі.

У Києві 28 грудня очікується суха погода, але буде сильний південно-східний вітер та дощ. Місцями, за прогнозом синоптика, мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледь.

Синоптик Наталка Діденко зауважила, що за тенденцією останніх років, Новий рік-2021 українці будуть зустрічати з теплою погодою.

Вплив Hermine на погоду в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що нещодавно в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на січень 2021 року.

Також ми писали про те, що синоптики в прогнозі на першу половину січня 2021 розповідали, що в Україну йде аномальне потепління до +16.