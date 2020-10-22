В Україну повернуться мерзенні дощі та холод: коли зіпсується погода

Погода в Україні знову зміниться з приходом похолодання і дрібних дощів. Синоптики кажуть, що черговий розворот у бік осені природа зробить вже в суботу, 24 жовтня. Ну а завтрашня п'ятниця порадує високими "градусами" і сонечком за вікном.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 23 жовтня буде малохмарно. Повітря прогріється вдень до +15+18, на Півдні +17+22. Опади не передбачаються.

У Києві в п'ятницю сухо, тепло і сонячно. Вдень +16+18, вночі +8+10 градусів.

Погода в Україні 23 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 24 жовтня у західні та північні області прийде атмосферний фронт з похолоданням до +12+15 градусів. Тут буде хмарно і з дрібним дощем. В інших областях - суха погода, але в Центрі і на Сході трохи похолодає (+15+17). На Півдні як і раніше, тепло - від +18 до +21 градуса.

У Києві в суботу мокро і хмарно. Температура +14+16, вночі +9+11 градусів.

Погода в Україні 24 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

В день місцевих виборів 25 жовтня "мокрий фронт" добереться до Сходу, на Півдні буде хмарно, але опади малоймовірні. Решта території - без дощу. В цілому по країні похолодає: на Заході +9+13 (Закарпаття +13+15), на Півночі +10+14, у Центрі +12+16, на Півдні та Сході +15+19.

У Києві 25 жовтня без опадів. Температура вдень +12+14, вночі +9+11 градусів.

Погода в Україні 25 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко також повідомила, що погода в Україні 23 жовтня буде дуже теплою з "південними градусами".

До речі, раніше синоптики розповіли, якою буде зима в Києві. Метеорологи дали довгостроковий прогноз, але кажуть, що в умовах глобальних кліматичних змін погода стала дуже непередбачувана.