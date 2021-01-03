ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну повернуться опади: які області під ударом

Новость на русском → Неділя 03 січня 2021 07:02
В Україну повернуться опади: які області під ударом Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні 3 січня буде похмурою, проте опадів не очікується. Дощі повернуться в Україну в понеділок. Рівень тепла в першу неділю року буде досягати +2... +5 градусів, в більшості регіонів. Місцями термометри покажуть до +9 градусів у світлий час доби. Детальний прогноз погоди на найближчі дні опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 3 січня в Україні очікується похмура погода. Небо затягне хмарами у всіх областях, однак ризик випадіння опадів – мінімальний. Середня денна температура по Україні буде дорівнює +2... +5 градусів – на заході, в центрі, на півночі й у більшості приморських регіонів. На сході очікується більш прохолодна погода – 0... +3 градуси. Виняток становитимуть Закарпатська, Одеська і Чернівецька області, де очікується до +4... +9 градусів. У нічний час по всій країні очікуються незначні морози до +2... -3 градусів.

В Україну повернуться опади: які області під ударом

Погода в Україні 3 січня (карта: meteo.gov.ua)

При цьому у неділю в Україні очікуються сильні пориви вітру до 7-12 м/c.

Вже 4 січня, в понеділок, частину нашої країни накриють дощі. Під загрозою – всі західні області України. На інших територіях – переважно сонячно, з мінливою хмарністю.

Також у понеділок очікується зниження рівня тепла в середньому на 2 градуси. Так, на сході та вдень очікуються незначні мінуси -2... +1 градус, у нічний час синоптики прогнозують навіть морозну погоду – до 0... -4. У центрі й на півночі країни 0... +2 градуси, вдень до -2 градусів вночі. Найтепліше буде на заході й в центрі країни, де за прогнозами очікується +4... +7 градусів в середньому. Вночі морози очікуються переважно в Лівобережній Україні, а також у Миколаївській та Кіровоградській областях.

В Україну повернуться опади: які області під ударом

Погода в Україні 4 січня (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди на 2021 рік.

До цього синоптики Укргідрометцентру попередили, що в Україну рухається негода, буде похолодання і потужні зливи зі снігом зовсім скоро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя синоптики Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
МОЗ виключив можливість реєстрації російської вакцини в Україні
Роман Тверденкоредактор стрічки новин МОЗ виключив можливість реєстрації російської вакцини в Україні