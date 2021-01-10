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В Україну увірвуться сильні морози: які області під ударом

Новость на русском → Неділя 10 січня 2021 07:01
В Україну увірвуться сильні морози: які області під ударом Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні в неділю, 10 січня, буде з сильними морозами, але при цьому сонячною. Ймовірність опадів буде мінімальною. При цьому без сильних поривів вітру. Мінімальні показники тепла очікуються на заході, де термометри покажуть до -6 градусів у нічний час. Вдень очікуються переважно "плюси".

Детальний прогноз погоди на 10 січня опублікували синоптики Українського метеорологічного центру.

Як уточнюється, погода буде радувати українців сонцем з мінливою хмарністю. Пориви вітру становитимуть від 5 до 10 м/c.

Температура повітря протягом дня буде триматися біля нуля – на заході, сході, півночі та в центрі країни - -1... +2 градуси. На півдні України в сонячний час доби буде тепліше - +1... +4 градуси. Вночі очікуються морози у відміток -2... -4 градуси у більшості областей. Виняток становлять південно-західні області, де термометри покажуть вночі до -6 градусів. Найтепліше вночі буде в столиці, де очікується температура до -1... -3 градусів.

В Україну увірвуться сильні морози: які області під ударом

Погода в Україні 10 січня буде з сильними морозами (карта: meteo.gov.ua)

До речі, за даними синоптика Наталки Діденко, 10 січня на півночі буде сніг, а на півдні країни можливі дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди на весь 2021 рік.

Також ми писали, що синоптики дали детальний прогноз на найближчі три місяці.

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