В Україну повертається сніг: які області накриє опадами до кінця тижня

Погода в Україні до кінця тижня принесе мокрий сніг та сніг з дощем в ряд областей країни. Синоптики попереджають, що в поєднанні з мінусовою температурою в цих регіонах імовірна ожеледиця.

Так, в Українському гідрометцентрі показали карти погоди на найближчі три дні - з 18 по 20 грудня. Опади нагрянуть в країну вже в День святого Миколая, 19 грудня, а 20-го снігу і дощу стане ще більше.

А от у п'ятницю, 18 грудня, опади не передбачаються, але буде туман, який обмежить видимість на дорогах до 200-500 метрів.

Температура в цей день буде коливатися на значенні "нуль" протягом доби - від +2 до -3 градусів, а на Півдні і Заході вдень буде вище нуля - до +6 градусів.

У Києві в п'ятницю туман, опади не передбачаються. Температура в денний і нічний час +1... -1.

Погода в Україні 18 грудня (meteo.gov.ua)

У суботу, 19 грудня, опади у вигляді мокрого снігу з дощем очікуються в Чернігівській, Харківській, Сумській та Полтавській областях, а температура істотно не зміниться.

У Києві в День святого Миколая буде хмарно, але без опадів. Термометри протягом доби покажуть 0... +2 градуси.

Погода в Україні 19 грудня (meteo.gov.ua)

20 грудня температура знову без змін, але на Захід прийде антициклон, який розжене хмари, а з північного сходу атмосферний фронт з мокрим снігом і дощем пробереться вглиб, заторкнувши всю Лівобережну частину України і Крим.

У Києві в неділю збережеться похмура погода, але без опадів. Температура 0... +2 градуси.

Погода в Україні 20 грудня (meteo.gov.ua)

Відзначимо, що раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про похолодання, назвавши дату пониження температури.

Також ми писали, що експерти дали українцям слушні поради, як уберегтися під час ожеледі.