В Україну повертаються сильні морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні з 21 грудня почне ставати все більш холодною. Пік морозів зі значеннями до -14 градусів очікується в католицьке Різдво, 25 грудня. При цьому морози вдарять переважно на сході країни. Детальний прогноз на найближчі дні опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, 21 грудня в нічний час на сході, в Луганській області стовпчики термометрів покажуть до -7 градусів морозу. В середньому на сході -2... -6 градусів. В інших областях нашої країни в нічний час очікується до -1... -3 градусів.

Вдень "мінуси" очікуються переважно в Лівобережній Україні, де термометри покажуть до +1... -3 градусів. Незначні морози у світлий час доби також очікуються в Херсонській, Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській областях. У Києві 21 грудня буде 0... +2 градуси, на заході країни – від 0 до +5 градусів. Виняток становитимуть Одеська і Закарпатська області, де за прогнозами рівні тепла піднімуться до +5 градусів.

В понеділок за даними синоптиків очікується випадання снігу в Харківській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Донецькій областях, проте багато опадів не очікується. В центральних, північних областях та на півдні країни буде хмарно. Тільки над західними територіями України очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 21 грудня (карта: meteo.gov.ua)

У вівторок, 22 грудня, морози посиляться і вночі, і вдень. На сході і півночі країни, вдень до -1... -6 градусів. У центральних і західних регіонах протягом дня очікується -1... +3 градуси. Локально термометри покажуть до +5 градусів, на крайньому заході країни. Вночі ж "мінуса" будуть спостерігатися вже на всіх територіях України. Найхолодніше – до -9 градусів – буде на сході та півночі нашої країни. В інших областях очікуваний мінімум - -4 градуси (на півдні і в центрі України).

Опади при цьому у вівторок очікуються тільки на заході країни. На інших територіях – хмарно.

Погода в Україні 22 грудня (карта: meteo.gov.ua)

У середу, 23 грудня, на заході України очікується потепління до рекордних +7 градусів, у той час, як на сході України триматимуться сильні морози з відмітками до -9 градусів у нічний час доби. Опади вкриють майже всю країну, за винятком Луганської та Донецької областей. Синоптики прогнозують випадання снігу в областях, де вдень позначки у градусників будуть нижче нуля. В іншому очікується дощ зі снігом, який у центральних і східних областях може спровокувати ожеледицю в нічний час.

Погода в Україні 23 грудня (карта: meteo.gov.ua)

Згідно з прогнозами Gismeteo, найсильніші морози на сході країни будуть в період з 22 по 25 грудня з відмітками до -9 градусів. У період з 26 по 31 грудня морозів сильніше ніж до -4 градусів не очікується. А ось на заході України ситуація буде зворотною – до 25 грудня очікуються переважно "плюси", але вже з 26 до 31 грудня в нічний час очікуються морози до -3 градусів.

Раніше синоптики розповіли, що в Україну на наступному тижні прийде похолодання, а місцями морози будуть дуже сильними.

Також експерти розповіли, як убезпечити себе під час ожеледиці.