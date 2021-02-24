Ведуча Іванна Онуфрійчук зіграла весілля на Мальдівах з бізнесменом Алмазом

Весілля вони зіграли на березі океану в одному з розкішних готелів Мальдів. Все було в квітах, подружки нареченої в однакових ніжно-рожевих струмуючих сукнях, але королевою церемонії, звичайно ж була наречена.

На ній - розкішна напівпрозора сукня з високим розрізом на стегні. Вбрання було розшите об'ємними білими квітами, що додало образу нареченої особливої ніжності.

Іванна Онуфрійчук і бізнесмен Алмаз одружилися на Мальдівах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Іванна і Алмаз познайомилися в Іспанії, куди ведуча їздила відпочивати і приймати детокс-процедури. Після вони протягом року спілкувалися в телефонному режимі. А серйозно почали зустрічатися близько року тому, і кілька місяців тому бізнесмен зробив дівчині пропозицію.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж (відео: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Дивіться нижче історію кохання Іванни і Алмаза.

Іванна Онуфрійчук розповіла про кохання всього свого життя (відео: YouTube/Зірковий шлях)