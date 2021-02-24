RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ведуча Іванна Онуфрійчук зіграла весілля на Мальдівах з бізнесменом Алмазом

Автор: Світлана Мащенко

Іванна Онуфрійчук, відома українська телеведуча і блогерка, вийшла заміж за казахського бізнесмена з незвичайним ім'ям Алмаз.

Фото і відео Іванна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Весілля вони зіграли на березі океану в одному з розкішних готелів Мальдів. Все було в квітах, подружки нареченої в однакових ніжно-рожевих струмуючих сукнях, але королевою церемонії, звичайно ж була наречена.

На ній - розкішна напівпрозора сукня з високим розрізом на стегні. Вбрання було розшите об'ємними білими квітами, що додало образу нареченої особливої ніжності.

Іванна Онуфрійчук і бізнесмен Алмаз одружилися на Мальдівах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Іванна і Алмаз познайомилися в Іспанії, куди ведуча їздила відпочивати і приймати детокс-процедури. Після вони протягом року спілкувалися в телефонному режимі. А серйозно почали зустрічатися близько року тому, і кілька місяців тому бізнесмен зробив дівчині пропозицію.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж (відео: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Дивіться нижче історію кохання Іванни і Алмаза.

Іванна Онуфрійчук розповіла про кохання всього свого життя (відео: YouTube/Зірковий шлях)

Раніше ми писали, що радісною новиною про особисте життя поділився і український телеведучий Анатолій Анатоліч. Він скоро стане багатодітним батьком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України свадьба
Читайте також
У центрі Полтави влаштували стрілянину на честь весілля сестри учасника резонансної перестрілки (відео)
Прогноз погоди