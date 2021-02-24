Ведущая Иванна Онуфрийчук сыграла свадьбу на Мальдивах с бизнесменом Алмазом

Свадьбу они сыграли на берегу океана в одной из роскошных гостиниц Мальдив. Все было в цветах, подружки невесты в одинаковых нежно-розовых струящихся платьях, но королевой церемонии, конечно же была невеста.

На ней - роскошное полупрозрачное платье с высоким разрезом на бедре. Наряд был расшит объемными белыми цветами, что придало образу невесты особенной нежности.

Иванна Онуфрийчук и бизнесмен Алмаз поженились на Мальдивах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Иванна и Алмаз познакомились в Испании, куда ведущая ездила отдыхать и принимать детокс-процедуры. После они в течение года общались в телефонном режиме. А серьезно начали встречаться около года назад, и несколько месяцев назад бизнесмен сделал девушке предложение.

Иванна Онуфрийчук вышла замуж (видео: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Смотрите ниже историю любви Иванны и Алмаза.

Иванна Онуфрийчук рассказала о любви всей своей жизни (видео: YouTube/Зірковий шлях)