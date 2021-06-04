Повернути свіжість: біохакер розповіла, як доглядати за шкірою курцеві
Як доглядати за шкірою, якщо ви курите (фото: pexels.com)
Що впливає на старіння шкіри? Останні дані говорять про те, що близько 50% старіння визначається генетикою, інші 50% розподіляються між сонцем, курінням, стресом, недоліком сну, харчуванням, забрудненим повітрям.
Про це у своєму Instagram розповіла Хаді Пьюрбьюті і її косметологи-фахівці.
Про сонце і інші фактори, що призводять до старіння, мова йде часто. А про про куріння - ще не говорили.
- Сигаретний дим запускає в шкірі окислювальний стрес і перекисне окислення ліпідів;
- Хімічні елементи диму збільшують трансепідермальну втрату води і активують ферменти ММР-1 і ММР-3.
Це металопротеїнази матриксу, безжально дозволяють колагенові і еластинові волокна;
- Через куріння клітини шкіри отримують вдвічі менше кисню, що стає причиною гіпоксії. Це призводить до розвитку проблем з мікроциркуляцією і до появи специфічного сірого відтінку шкіри обличчя;
- Куріння підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету і сприяє фотоповреждению.
Все це призводить до змін зовнішнього вигляду шкіри.
Як сигарети впливають на красу шкіри:
- з'являються зморшки в куточках губ і очей (останні з'являються через частого примружування в процесі куріння), а також безліч дрібних зморшок на щоках і нижньої щелепи;
- утворюються глибокі кисетні зморшки навколо губ. У некурящих ці зморшки утворюється в середньому до 60-ти років, у курців вони з'являвся раніше - в 35-40 років;
- втрачається пружність і еластичність шкіри, обличчя набуває стомлений вигляд;
- шкіра стає сірого відтінку, часто з пурпуровими або червоними вкрапленнями, кровоносні судини стають видимими;
- спостерігається значне зниження повноти губ, тобто вони стають більш тонкими.
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Шкірі курця потрібна допомога (фото: pexels.com)
Як допомогти шкірі курця
- Щоденну підтримку нададуть антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом: вітамін С, альфа-ліпоєва кислота, коензим Q10, супероксиддисмутаза, глутатіон, ерготіонеїн, куркумін, поліфеноли типу ферулової кислоти і ресвератрола.
- При очевидній проблемі з тонусом і пружністю бажано підключати ретинол і пептиди.
- Обов'язково використовувати сонцезахисний крем.
- При більш серйозних проявах - допоможе тільки косметологія.
- Але найефективніше відновити шкіру, повернути їй сяйво і зволоженість можна, кинувши палити.