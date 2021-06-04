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Повернути свіжість: біохакер розповіла, як доглядати за шкірою курцеві

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П'ятниця 04 червня 2021 11:07
Повернути свіжість: біохакер розповіла, як доглядати за шкірою курцеві Як доглядати за шкірою, якщо ви курите (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що впливає на старіння шкіри? Останні дані говорять про те, що близько 50% старіння визначається генетикою, інші 50% розподіляються між сонцем, курінням, стресом, недоліком сну, харчуванням, забрудненим повітрям.

Про це у своєму Instagram розповіла Хаді Пьюрбьюті і її косметологи-фахівці.

Про сонце і інші фактори, що призводять до старіння, мова йде часто. А про про куріння - ще не говорили.

  • Сигаретний дим запускає в шкірі окислювальний стрес і перекисне окислення ліпідів;
  • Хімічні елементи диму збільшують трансепідермальну втрату води і активують ферменти ММР-1 і ММР-3.

Це металопротеїнази матриксу, безжально дозволяють колагенові і еластинові волокна;

  • Через куріння клітини шкіри отримують вдвічі менше кисню, що стає причиною гіпоксії. Це призводить до розвитку проблем з мікроциркуляцією і до появи специфічного сірого відтінку шкіри обличчя;
  • Куріння підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету і сприяє фотоповреждению.

Все це призводить до змін зовнішнього вигляду шкіри.

Як сигарети впливають на красу шкіри:

  • з'являються зморшки в куточках губ і очей (останні з'являються через частого примружування в процесі куріння), а також безліч дрібних зморшок на щоках і нижньої щелепи;
  • утворюються глибокі кисетні зморшки навколо губ. У некурящих ці зморшки утворюється в середньому до 60-ти років, у курців вони з'являвся раніше - в 35-40 років;
  • втрачається пружність і еластичність шкіри, обличчя набуває стомлений вигляд;
  • шкіра стає сірого відтінку, часто з пурпуровими або червоними вкрапленнями, кровоносні судини стають видимими;
  • спостерігається значне зниження повноти губ, тобто вони стають більш тонкими.

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Повернути свіжість: біохакер розповіла, як доглядати за шкірою курцеві

Шкірі курця потрібна допомога (фото: pexels.com)

Як допомогти шкірі курця

  • Щоденну підтримку нададуть антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом: вітамін С, альфа-ліпоєва кислота, коензим Q10, супероксиддисмутаза, глутатіон, ерготіонеїн, куркумін, поліфеноли типу ферулової кислоти і ресвератрола.
  • При очевидній проблемі з тонусом і пружністю бажано підключати ретинол і пептиди.
  • Обов'язково використовувати сонцезахисний крем.
  • При більш серйозних проявах - допоможе тільки косметологія.
  • Але найефективніше відновити шкіру, повернути їй сяйво і зволоженість можна, кинувши палити.

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