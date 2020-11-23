Знову весна? В Україну йде сонце і тепло до +9 градусів

Погода в Україні 23 листопада буде переважно теплою і сонячною, проте не скрізь. Так, синоптики попередили про опади на заході країни. При цьому середньодобова температура в Україні підніметься на кілька градусів. Такий прогноз погоди опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 23 листопада опади все ж будуть, але у вигляді дощу. Пройдуть вони на заході країни у шести областях. В інших регіонах - сонячна погода з мінливою хмарністю. Швидкість вітру сягатиме 5-10 метрів в секунду.

Також синоптики розповіли, що у понеділок в Україні очікується потепління до +5... +9 градусів. Рекордно теплі показники порадують жителів південних областей. На заході та в центрі країни буде трохи прохолодніше - термометри покажуть до +3... +6 градусів протягом дня. Найхолодніше у понеділок буде на сході країни, де навіть вдень очікується 0... +4 градуси.

Вночі на всій правобережній Україні очікуються плюсові температури. Там термометри покажуть 0... +2 градуси. Виняток становитиме Кіровоградська, Черкаська, Херсонська і Миколаївська області, де очікуються морози до -2 градусів. Також мінусові позначки очікуються на сході та півночі країни, де в темний час доби градусники покажуть -3... +1 градус.

Погода в Україні 23 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Разом із заморозками в більшості областей Лівобережної України очікується ожеледиця.

Метеорологічний прогноз на 23 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на період з 21 по 24 листопада. Погода в Україні принесе сніг, мокрий сніг і дощі в найближчі кілька днів у ряді регіонів, на дорогах країни очікується ожеледиця. Детальний прогноз – в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на кінець осені і початок зими. Вони обіцяють температурні рекорди і багато дощів.