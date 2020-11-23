Снова весна? В Украину идет солнце и тепло до +9 градусов

Погода в Украине 23 ноября будет преимущественно теплой и солнечной, однако не везде. Так, синоптики предупредили об осадках на западе страны. При этом среднесуточная температура в Украине поднимется на несколько градусов. Такой прогноз погоды опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, 23 ноября осадки все же будут, но в виде дождя. Пройдут они на западе страны в шести областях. В остальных регионах - солнечная погода с переменной облачностью. Скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

Также синоптики рассказали, что в понедельник в Украине ожидается потепление до +5... +9 градусов. Рекордно теплые показатели порадуют жителей южных областей. На западе и в центре страны будет немного прохладнее - градусники покажут до +3... +6 градусов в течение дня. Холоднее всего погода ожидается на востоке страны, где даже днем ожидается 0... +4 градуса.

Ночью на всей правобережной Украине ожидаются плюсовые температуры. Там градусники покажут 0... +2 градуса. Исключение составит Кировоградская, Черкасская, Херсонская и Николаевская области, где ожидаются морозы до -2 градусов. Также минусовые отметки ожидаются на востоке и севере страны, где в темное время суток градусники покажут -3... +1 градус.

Погода в Украине 23 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Вместе с заморозками в большинстве областей Левобережной Украины ожидается гололед.

Метеорологический прогноз на 23 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на период с 21 по 24 ноября. Погода в Украине принесет снег, мокрый снег и дожди в ближайшие несколько дней в ряде регионов, на дорогах страны ожидается гололедица. Детальный прогноз – в нашем материале.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на конец осени и начало зимы. Они обещают температурные рекорды и много дождей.