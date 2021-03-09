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Віктор Павлік показав бідну мамину хату: "може хоч побілите їй стіни?"

Автор: Світлана Мащенко

Віктор Павлік показав на фото свою 81-річну маму Олександру Григорівну. Жінка живе у Теребовлі Тернопільської області у бідній хатині. Народний артист заїхав до самої рідної жінки на 8 березня, щоб привітати її букетом.

Фото мами артист розмістив в Instagram.

"Мама щаслива!" - підписав кадр Павлік.

На фото - літня жінка тримає в руках подарований сином вазон, але в її очах не видно радості, а тільки смуток.

Вираз обличчя мами музиканта не вислизнув від його уважних дописувачів. Та й бідне облаштування в будинку викликало ряд запитань.

Українці критикують артиста за те, що його мама живе в бідності:

  • Яка бідненька хатчина у вашої мами, може хоч побілите їй стіни?
  • А по вашей маме не скажешь что она счастлива, у нее грусть в глазах.
  • Щастя Ваші мамі та міцного здоров'я. Сумна вона, не видно щастя. От зробіть як син все, щоб очі сяяли і усмішка була.

Зазначимо, що крапки над "і" Віктор Павлік розставив в недавньому інтерв'ю. Він заявив, що його мама живе на пенсію у півтори тисячі гривень, збирає гроші на свої похорони і відмовляється від допомоги зоряного сина.

Жінка живе у старенькій хаті в рідній Теребовлі, до сина до Києва переїжджати не хоче, але завжди з нетерпінням чекає приїзду сина, онуків і правнуків.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Павлік з вагітною 26-річною дружиною Катериною Репяховою літали відпочивати в Єгипет, де дівчина поскаржилася на погане самопочуття.

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Новини України Виктор Павлик
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