Віктор Павлік показав бідну мамину хату: "може хоч побілите їй стіни?"

Віктор Павлік показав на фото свою 81-річну маму Олександру Григорівну. Жінка живе у Теребовлі Тернопільської області у бідній хатині. Народний артист заїхав до самої рідної жінки на 8 березня, щоб привітати її букетом.
Фото мами артист розмістив в Instagram.
"Мама щаслива!" - підписав кадр Павлік.
На фото - літня жінка тримає в руках подарований сином вазон, але в її очах не видно радості, а тільки смуток.
Вираз обличчя мами музиканта не вислизнув від його уважних дописувачів. Та й бідне облаштування в будинку викликало ряд запитань.
Українці критикують артиста за те, що його мама живе в бідності:
Зазначимо, що крапки над "і" Віктор Павлік розставив в недавньому інтерв'ю. Він заявив, що його мама живе на пенсію у півтори тисячі гривень, збирає гроші на свої похорони і відмовляється від допомоги зоряного сина.
Жінка живе у старенькій хаті в рідній Теребовлі, до сина до Києва переїжджати не хоче, але завжди з нетерпінням чекає приїзду сина, онуків і правнуків.
Нагадаємо, що нещодавно Віктор Павлік з вагітною 26-річною дружиною Катериною Репяховою літали відпочивати в Єгипет, де дівчина поскаржилася на погане самопочуття.