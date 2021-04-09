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Володимир Остапчук в центрі Києва причепився до "копів"

Автор: Людмила Жукова

Відомий український шоумен Володимир Остапчук вирішив дізнатися у людей в центрі Києва, чи вони знають його ім'я. Також він поцікавився в українців, чи дивляться вони шоу "Маска". Під приціл ведучого потрапили і поліцейські, які патрулювали Хрещатик.

Цей момент можна подивитися на офіційному YouTube-каналі шоу "Маска".

Ведучий підійшов до правоохоронців і запитав, чи знають вони, хто такий Володимир Остапчук.

"Що саме ви хочете у нас дізнатися. Вибачте, у вас є конкретне питання?", - здивовано запитали "копи".

Далі Остапчук почав жартувати й говорити, щоб це ім'я пробили по базі, але судячи з усього, правоохоронці гумору не зрозуміли.

Після того, як Остапчук запитав, чи дивляться поліцейські шоу "Маска" на каналі "Україна", правоохоронці відповіли, що у них немає на це часу.

"Вибачте, ми на службі", - резюмували правоохоронці.

До речі, з таким питанням Володимир підходив і до інших людей, але його мало хто впізнавав.

Володимира Остапчука не дізналися в центрі Києва "копи"

Як ми раніше писали, дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людини.

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Новини України Володимир Остапчук
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