Володимир Остапчук в центрі Києва причепився до "копів"

Ведучий підійшов до правоохоронців і запитав, чи знають вони, хто такий Володимир Остапчук.

"Що саме ви хочете у нас дізнатися. Вибачте, у вас є конкретне питання?", - здивовано запитали "копи".

Далі Остапчук почав жартувати й говорити, щоб це ім'я пробили по базі, але судячи з усього, правоохоронці гумору не зрозуміли.

Після того, як Остапчук запитав, чи дивляться поліцейські шоу "Маска" на каналі "Україна", правоохоронці відповіли, що у них немає на це часу.

"Вибачте, ми на службі", - резюмували правоохоронці.

До речі, з таким питанням Володимир підходив і до інших людей, але його мало хто впізнавав.

Володимира Остапчука не дізналися в центрі Києва "копи"