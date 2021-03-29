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Онук Єлизавети II попався на зустрічі із заміжньою жінкою: довелося викликати поліцію

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 15:20
Онук Єлизавети II попався на зустрічі із заміжньою жінкою: довелося викликати поліцію Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

43-річний онук королеви Єлизавети, Пітер Філліпс потрапив у неприємності через заміжню жінку, з візитом до якої його застали зненацька.

Про це пише Daily Mail.

Пітер - син Анни Філліпс, він є старшим онуком королеви Великобританії. Нещодавно він здійснив поїздку з графства Глостершир в Шотландію, подолавши відстань у 740 кілометрів, де відвідав заміжню жінку - 40-річну Ліндсі Уоллес. При цьому він порушив правила карантину, введені в країні.

К слову, "зазноба" королівського онука є шкільною подругою його молодшої сестри Зари Тіндолл.

Сусіди пані Уоллес, запримітивши Пітера Філліпса, викликали поліцію. Члену королівської сім'ї довелося виправдовуватися перед правоохоронцями.

Онук Єлизавети II заявив, що прибув до Шотландії у справі, пов'язаній з відрядженням. Повідомляється, що Пітер працює в компанії, яка, серед іншого, займається виробництвом тестів на ковід.

І хоча поліцейських таке пояснення задовольнило, ЗМІ пишуть, що поїздка - лише привід. І насправді у Пітера, який у минулому році розлучився з дружиною Отем, роман з Ліндсі. Уоллес в даний час теж роз'їхалася з чоловіком, але офіційно шлюб ще не розірваний.

Онук Єлизавети II попався на зустрічі із заміжньою жінкою: довелося викликати поліцію

Пітер Філліпс з екс-дружиною Отем (Getty Images)

До речі, не так давно сина Єлизавети II принца Едварда викрили у зраді. Він закрутив із зіркою реаліті-шоу.

Раніше ми писали також, що королева Єлизавета II відкинула Меган Маркл і принца Гаррі.

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