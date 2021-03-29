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Внук Елизаветы II попался на встрече с замужней женщиной: пришлось вызывать полицию

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 15:20
Внук Елизаветы II попался на встрече с замужней женщиной: пришлось вызывать полицию Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

43-летний внук королевы Елизаветы, Питер Филлипс попал в неприятности из-за замужней женщины, с визитом к которой его застали врасплох.

Об этом пишет Daily Mail.

Питер - сын Анны Филлипс, он является старшим внуком королевы Великобритании. Недавно он совершил поездку из графства Глостершир в Шотландию, преодолев расстояние в 740 километров, где навестил замужнюю женщину - 40-летнюю Линдси Уоллес. При этом он нарушил правила карантина, введенные в стране.

До слова, "зазноба" королевского внука является школьной подругой его младшей сестры Зары Тиндолл.

Соседи госпожи Уоллес, заприметив Питера Филлипса, вызвали полицию. Члену королевской семьи пришлось оправдываться перед правоохранителями.

Внук Елизаветы II заявил, что прибыл в Шотландию по делу, связанном с командировкой. Сообщается, что Питер работает в компании, которая, среди прочего, занимается производством тестов на ковид.

И хотя полицейских такое объяснение удовлетворило, СМИ пишут, что поездка - лишь предлог. И на самом деле у Питера, который в прошлом году расстался с женой Отэм, роман с Линдси. Уоллес в настоящее время тоже рассталась с мужем, но официально брак еще не расторгнут.

Внук Елизаветы II попался на встрече с замужней женщиной: пришлось вызывать полицию

Питер Филлипс с бывшей женой Отэм (Getty Images)

К слову, не так давно сына Елизаветы II принца Эдварда уличили в измене. Он закрутил со звездой реалити-шоу.

Ранее мы писали также, что королева Елизавета II отвергла Меган Маркл и принца Гарри.

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