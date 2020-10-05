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Лікар розповіла, які жінки легше переносять COVID-19: генетичні особливості

Автор: Анна Шиканова

Лікар назвала групу жінок, які легше переносять коронавірус

Лікарі відзначили цікаву особливість серед людей, які хворіють на коронавірус. Виявилося, що хворобу легше переносять світлі жінки. Такі дані повідомила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

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"Є різна сприйнятливість між різними народами. Ви знаєте, за оцінками вважається, що легше всього хворіють світлі жінки. Гірше над усе хворіють люди з Південно-Східної Азії. Тобто і генетично детерміновані якісь особливості", - розповіла фахівець в інтерв'ю для телеканалу "Україна 24".

Вона зазначила, що очікується важкий сезон в Україні та висловила надію на те, що у нас не повториться "італійський" сценарій пандемії, при якому буде дуже багато хворих і загиблих.

"Те, що буде важкий сезон, – це правильно. А чому там так сталося, це теж вимагає аналізу. Хто у них помирав тоді, які вікові групи. Розумієте, у нас зараз, що мені не подобається і мене насторожує, просто важко працювати стає, і морально, в тому числі тому що збільшується кількість молодих людей. Не за 80 років, не за 90, як вмирали в Італії", - пояснила Ольга Голубовська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розвіяли черговий міф про коронавірус в Україні.

А також ми розповідали про те, що головний санітарний лікар повідомив, хто найчастіше вмирає в Україні від COVID-19.

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