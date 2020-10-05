Лікар розповіла, які жінки легше переносять COVID-19: генетичні особливості

Лікарі відзначили цікаву особливість серед людей, які хворіють на коронавірус. Виявилося, що хворобу легше переносять світлі жінки. Такі дані повідомила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

"Є різна сприйнятливість між різними народами. Ви знаєте, за оцінками вважається, що легше всього хворіють світлі жінки. Гірше над усе хворіють люди з Південно-Східної Азії. Тобто і генетично детерміновані якісь особливості", - розповіла фахівець в інтерв'ю для телеканалу "Україна 24".

Вона зазначила, що очікується важкий сезон в Україні та висловила надію на те, що у нас не повториться "італійський" сценарій пандемії, при якому буде дуже багато хворих і загиблих.

"Те, що буде важкий сезон, – це правильно. А чому там так сталося, це теж вимагає аналізу. Хто у них помирав тоді, які вікові групи. Розумієте, у нас зараз, що мені не подобається і мене насторожує, просто важко працювати стає, і морально, в тому числі тому що збільшується кількість молодих людей. Не за 80 років, не за 90, як вмирали в Італії", - пояснила Ольга Голубовська.

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