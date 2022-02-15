Не виходячи з дому: ці YouTube-канали з безкоштовними тренуваннями зарядять енергією і позитивом

Yoga with Adrienne

Канал екс-актриси Едрієнн Мішлер, на якому знайдуться йога-тренування на всі випадки життя: для тих, хто бігає, для тих, хто сидить на ноутбуком, у кого болить спина, для фігуристів і для садівників, для тих, хто хоче налагодити сон і прибрати стрес з життя... Одним словом, шукайте своє відео – і на килимок! Уроки розраховані на як на новачків, так і на продовжують.

Boho Beautiful

Позитивний і заряджаючий контент від Юліани і Марка, який в 2022 році потрібен, здається, всім! Йога, пілатес, фітнес, медитації – тут є зарядка як для тіла, так і для розуму. Фон локацій, на яких подружня пара знімають свої ролики, і приємна музика заряджають і наповнюють енергією на тиждень вперед.

Хлоя Тинг

Хто одного разу не звертався до відео Хлої? Здається, немає таких! Про короткі та інтенсивні тренування (і про суперрезультати!) цієї мультяшної на вигляд фітнес-тренерки складають жарти і меми. Але, крім жартів: 15-хвилинна зарядка Тінг наповнює такою енергією, що потім можна і гори звернути!