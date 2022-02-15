Не виходячи з дому: ці YouTube-канали з безкоштовними тренуваннями зарядять енергією і позитивом

Рух – це добре як для тіла, так і для психіки! Давно відомо: килимок для фітнесу і розминка під приємну музику моментально заряджають енергією і перемикають настрій з плюса на мінус.
А ці YouTube-канали з безкоштовними тренуваннями дозволяють займатися, не виходячи з дому: тож навіть абонемента в спортзал не потрібно, тільки одне –бажання!
Канал екс-актриси Едрієнн Мішлер, на якому знайдуться йога-тренування на всі випадки життя: для тих, хто бігає, для тих, хто сидить на ноутбуком, у кого болить спина, для фігуристів і для садівників, для тих, хто хоче налагодити сон і прибрати стрес з життя... Одним словом, шукайте своє відео – і на килимок! Уроки розраховані на як на новачків, так і на продовжують.
Позитивний і заряджаючий контент від Юліани і Марка, який в 2022 році потрібен, здається, всім! Йога, пілатес, фітнес, медитації – тут є зарядка як для тіла, так і для розуму. Фон локацій, на яких подружня пара знімають свої ролики, і приємна музика заряджають і наповнюють енергією на тиждень вперед.
Хто одного разу не звертався до відео Хлої? Здається, немає таких! Про короткі та інтенсивні тренування (і про суперрезультати!) цієї мультяшної на вигляд фітнес-тренерки складають жарти і меми. Але, крім жартів: 15-хвилинна зарядка Тінг наповнює такою енергією, що потім можна і гори звернути!
Раніше ми писали про TikTok-акаунти для тих, хто завжди хотів, але боявся почати займатися йогою.