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"Я багато часу витратив не туди": Алан Бадоєв не зміг стримати сліз після звірств у Бучі

Фото: Алан Бадоєв відреагував на криваві події в Бучі (zyundex.com)
Автор: Людмила Жукова

Режисер Алан Бадоєв не зміг стримати сліз після подій, які сталися в Бучі. Кліпмейкер прокоментував криваву різанину і сказав, що точно також могло бути і в Києві.

Він розмістив відео в Instagram, яке отримало неймовірний відгук.

Алан Бадоєв назвав російських військових "абсолютними нелюдами і втопленими в крові мразями". Як зазначив режисер, таке зло обов'язково має бути покаране.

Крім того, Бадоєв пошкодував, що раніше не ділив людей на чужих і своїх і вважав себе "людиною світу".

"Доживши до 41 року я ніколи не ділив людей на чужих і своїх, для мене був важливий талант, без кордонів, без національностей і себе я вважав людиною світу", - сказав Бадоєв.

"Як же сильно я помилявся, як же багато часу я витратив не туди... поки я живий, я кожен день буду виправляти цю помилку, всі мої сили будуть спрямовані на те, що б ніхто в світі не забув про ці дні війни

Як ми раніше писали, Андрій Данилко прокоментував звірства в Бучі.

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Буча