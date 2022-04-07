"Я багато часу витратив не туди": Алан Бадоєв не зміг стримати сліз після звірств у Бучі

Алан Бадоєв назвав російських військових "абсолютними нелюдами і втопленими в крові мразями". Як зазначив режисер, таке зло обов'язково має бути покаране.

Крім того, Бадоєв пошкодував, що раніше не ділив людей на чужих і своїх і вважав себе "людиною світу".

"Доживши до 41 року я ніколи не ділив людей на чужих і своїх, для мене був важливий талант, без кордонів, без національностей і себе я вважав людиною світу", - сказав Бадоєв.

"Як же сильно я помилявся, як же багато часу я витратив не туди... поки я живий, я кожен день буду виправляти цю помилку, всі мої сили будуть спрямовані на те, що б ніхто в світі не забув про ці дні війни