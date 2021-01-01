Чим зайняти дитину вранці 1 січня: любляча мама Ілона Гвоздьова дала круті поради

Ранок після святкування Нового року – один з найважчих у всьому році. Справа навіть не в тому, хто і скільки випив "за прийдешній рік", а в тому, що мало кому вдалося поспати. Адже якщо святкування пішло добре, йти ніхто не буде. А значить, новорічна ніч плавно перетече в ранок. Добре, коли є можливість виспатися до обіду або вечора 1 січня. Але часто батькам маленьких дітей поспати не вдається, адже потрібно розважати своїх пташенят вже з самого ранку.

Відома хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка в цьому році народила другу дитину, за роки материнства виробила свої лайфхаки для новорічного ранку.

Маючи дуже активну п'ятирічну дочку Рію, зірка завжди шукає нові варіанти дозвілля для малятка. Деякі з них пройшли багаторічні випробування на міцність. Тому Ілона вирішила поділитися з усіма батьками порадами, чим зайняти дитину дошкільного віку у новорічний ранок.

Дочка Ілони Гвоздьової (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Якщо говорити на прикладі моєї донечки, то зайняти її можна, звичайно ж, мультиками або іграми на телефоні. Також поруч має стояти блюдце з її улюбленими цукерками і компотик. При такому наборі ще годину ми з чоловіком точно зможемо поспати", – розповіла нам Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з донькою (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також у особистий топ-3 занять для дитини 1 січня хореографа входить:

Розпакування подарунків. Потрібно спеціально приховати частину подарунків від Санти на ранок. Не варто віддавати всі презенти опівночі. Нова іграшка зможе зайняти ваше дитя ще на годинку-другу.

Потрібно спеціально приховати частину подарунків від Санти на ранок. Не варто віддавати всі презенти опівночі. Нова іграшка зможе зайняти ваше дитя ще на годинку-другу. Дати завдання намалювати малюнок. Всі діти люблять малювати – фарбами, фломастерами або олівцями. Також можна заздалегідь підготуватися і купити просту розмальовку.

Всі діти люблять малювати – фарбами, фломастерами або олівцями. Також можна заздалегідь підготуватися і купити просту розмальовку. Відправити дитину в гості до бабусі і дідуся. Якщо правильно домовитися зі своїми батьками або батьками чоловіка/дружини, рано вранці до вас прийдуть бабуся і дідусь вашого малюка. Вони зможуть пограти на вулиці, якщо погода дозволить, або просто активізуватися разом.

"Хай ранок першого січня принесе вам лише гарний настрій!" – підсумувала Ілона.

Ілона Гвоздьова з сім'єю (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Раніше Ілона Гвоздьова поділилася своїми улюбленими новорічно-різдвяними фільмами всіх часів.