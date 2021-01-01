Чем занять ребенка утром 1 января: любящая мама Илона Гвоздева дала крутые советы

Утро после празднования Нового года – одно из самых тяжелых во всем году. Дело даже не в том, кто и сколько выпил "за наступающий год", а в том, что мало кому удалось поспать. Ведь если празднование пошло хорошо, уходить никто не будет. А значит, новогодняя ночь плавно перетечет в утро. Хорошо, когда есть возможность выспаться до обеда или вечера 1 января. Но зачастую родителям маленьких детей поспать не удается, ведь нужно развлекать своих птенчиков уже с самого утра.

Известная хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая в этом году родила второго ребенка, за годы материнства выработала свои лайфхаки для новогоднего утра.

Имея очень активную пятилетнюю дочь Рию, звезда всегда ищет новые варианты досуга для малышки. Некоторые из них прошли многолетние испытания на прочность. Поэтому Илона решила поделиться со всеми родителями, чем занять ребенка дошкольного возраста в новогоднее утро.

Дочь Илоны Гвоздевой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Если говорить на примере моей доченьки, то занять ее можно, конечно же, мультиками или играми на телефоне. Также рядом должно стоять блюдце с ее любимыми конфетками и компотик. При таком наборе еще час мы с мужем точно сможем поспать", – рассказала нам Гвоздева.

Илона Гвоздева с дочкой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также в личный топ-3 занятий для ребенка 1 января хореографа входит:

Распаковка подарков. Нужно специально перепрятать часть подарков от Санты на утро. Не стоит отдавать все презенты в полночь. Новая игрушка сможет занять ваше дите еще на часик другой.

Нужно специально перепрятать часть подарков от Санты на утро. Не стоит отдавать все презенты в полночь. Новая игрушка сможет занять ваше дите еще на часик другой. Дать задачу нарисовать рисунок. Все детки любят рисовать – красками, фломастерами или карандашами. Также можно заранее подготовиться и купить простую раскраску.

Все детки любят рисовать – красками, фломастерами или карандашами. Также можно заранее подготовиться и купить простую раскраску. Отправить ребенка в гости к бабушке и дедушке. Если правильно договориться со своими родителями или родителями мужа/жены, рано утром к вам придут бабушка и дедушка вашего малыша. Они смогут поиграть на улице, если погода позволит, или просто поактивничать вместе.

"Пусть утро первого января принесет вам лишь хорошее настроение!" – подытожила Илона.

Илона Гвоздева с семьей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ранее Илона Гвоздева поделилась своими любимыми новогодне-рождественскими фильмами всех времен.