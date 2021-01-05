Що забороняється робити в Різдвяний святвечір: головні табу

6 січня прийнято відзначати Різдвяний святвечір - переддень свята Різдва Христового. Вважається, що назва святвечора походить від соченя - назви коржів на конопляній олії, які пеклися раніше на свято.

Це свято здавна таїть в собі безліч таємниць. Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би вона не рвалася до зустрічі з Богом, не могла її здійснити.

У кінці III - початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальною назвою Богоявлення.

У святвечір категорично не можна працювати (фото: big-rostov.ru)

Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день прийнято відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Ця традиція пов'язана з легендою про появу Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.

Після посту було прийнято починати їсти з куті або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях прийнято збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі направляються в храм на вечірнє богослужіння.

Що не можна робити 6 січня, у святвечір

Не можна нічого робити по дому, тому всі справи, в тому числі і їжу, краще приготувати 5 січня.

На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.

Не можна вживати і спиртне.

Забороняється полювати або рибалити.

Заборонено гадати і ворожити.

Не можна сідати за святковий стіл у старій або непраному одязі.

В цей день не можна скупитися.

Після святкування Святвечора християни приступають до зустрічі світлого празника Різдва Христового!

Як ми раніше писали, синоптики уточнили прогноз на Різдво.