Що забороняється робити в Різдвяний святвечір: головні табу

6 січня прийнято відзначати Різдвяний святвечір - переддень свята Різдва Христового. Вважається, що назва святвечора походить від соченя - назви коржів на конопляній олії, які пеклися раніше на свято.
Це свято здавна таїть в собі безліч таємниць. Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би вона не рвалася до зустрічі з Богом, не могла її здійснити.
У кінці III - початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальною назвою Богоявлення.
Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день прийнято відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Ця традиція пов'язана з легендою про появу Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.
Після посту було прийнято починати їсти з куті або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях прийнято збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі направляються в храм на вечірнє богослужіння.
Що не можна робити 6 січня, у святвечір
Після святкування Святвечора християни приступають до зустрічі світлого празника Різдва Христового!
Як ми раніше писали, синоптики уточнили прогноз на Різдво.