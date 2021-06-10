Лікар розповіла, як збій гормонів відображається на обличчі: страждає і здоров'я, і краса

Чому стежити за балансом гормонів в організмі- - вкрай важливо? Гормональна рівновага відбивається не тільки на стані здоров'я і хорошому самопочутті. Зниження або підвищення кількості гормонів впливають на нашу молодість і красу.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва
Як збій в гормонах впливає на зовнішність:
Недолік естрогенупроявляється в сухості, витонченні і ранньому в'яненні шкіри. З'являються зморшки і судинна сіточка. При надлишку надмірно продукують сальні залози, закупорюючи пори, провокуючи вугровий висип і запальні процеси.
Брак прогестерону призводить до ламкості нігтів і волосся, сприяє сухості шкіри і, разом з дефіцитом інших статевих гормонів, сприяє появі зморшок. Надлишок (частіше - під час вагітності) викликає затримку рідини і набряки.
Тестостерон відіграє важливу роль у підтримці еластичності та тонусу шкіри, так як регулює синтез колагену та інших білків. З його зниженням шкіра втрачає м'якість, пружність, "розпливається" овал обличчя.
Надлишок інсуліну призводить до появи телеангіектазій (судинних зірочок) на тілі, потемніння шкіри на ліктях, шиї, під колінами. А також, підвищена сальність залоз, що призводить в сукупності інших факторів до акне і гірсутизму (надмірного росту волосся за чоловічим типом).
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Подружіться з гормонами і налагодьте сон (фото: pexels.com)
Свіжий вигляд неможливий без хорошого сну, а значить без достатнього рівня мелатоніну.
Коли знижуєтьсямелатонін, зростає кортизол. З'являються акне, лущення, лупа. Пошкоджені ділянки шкіри довго гояться, залишаючи після себе шрами і пігментні плями.