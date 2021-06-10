Врач рассказала, как сбой гормонов отражается на лице: страдают и здоровье, и красота

Почему следить за балансом гормонов в организме - крайне важно? Гормональное равновесие отражается не только на состоянии здоровья и хорошем самочувствии. Снижение или повышение количества гормонов влияют на нашу молодость и красоту.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева
Как сбой в гормонах влияет на внешность:
Недостаток эстрогенапроявляется в сухости, истончении и раннем увядании кожи. Появляются морщины и сосудистая сеточка. При избытке излишне продуцируют сальные железы, закупоривая поры, провоцируя угревую сыпь и воспалительные процессы.
Нехватка прогестерона приводит к ломкости ногтей и волос, способствует сухости кожи и, вместе с дефицитом остальных половых гормонов, способствует появлению морщин. Избыток (чаще - во время беременности) вызывает задержку жидкости и отеки.
Тестостерон играет важную роль в поддержке эластичности и тонуса кожи, так как регулирует синтез коллагена и других белков. С его снижением кожа теряет мягкость, упругость, "расплывается" овал лица.
Избыток инсулина приводит к появлению телеангиэктазий (сосудистых звездочек) на теле, потемнение кожи на локтях, шее, под коленями. А также, повышенная сальность желез, приводящая в совокупности остальных факторов к акне и гирсутизму (чрезмерному росту волос по мужскому типу).
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Подружитесь с гормонами и наладьте сон (фото: pexels.com)
Свежий вид невозможен без хорошего сна, а значит без достаточного уровня мелатонина.
Когда снижается мелатонин, растет кортизол. Появляются акне, шелушения, перхоть. Поврежденные участки кожи долго заживают, оставляя после себя шрамы и пигментные пятна.