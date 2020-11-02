Зелена трава чи мороз? Синоптики розповіли, чи буде сніг в листопаді

Синоптики розповіли, чи чекати українцям сніг у листопаді. Відзначимо, що третій місяць осені почався в країні класично - з дощу та похолодання.

В останні роки крижані опади іноді проходили в Україні і в листопаді, повідомляють у сюжеті ТСН.

"І про перший сніг. Попри те, що кілька років перший сніг випав у першій половині листопада, в цьому році, кажуть синоптики його так рано чекати не варто. Швидше за все до кінця листопада ніяких сніговиків ми ліпити не будемо", - розповіла ведуча у сюжеті.

Зазначимо, що під час виходу програми про опади, на Західній Україні 1 листопада випав сніг. Користувачі соцмереж поділилися фотографіями і відео першого снігу в Карпатах і снігового покриву в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

За прогнозом експертів, морозів в листопаді теж чекати не варто, а ось дощі будуть щедро поливати українську землю в останньому осінньому місяці.

До речі, погода в Україні у листопаді 2020 буде дивувати українців різкими перепадами температури. Середньомісячна амплітуда може становити 48 градусів – від +24 до -24 градусів. Народний синоптик Леонід Горбань попереджає, що цей місяць буде холодним, дощовим і похмурим

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на листопад, який обіцяє аномальну погоду.

Також ми писали про те, що українцям пообіцяли ще одне "бабине літо", після якого вдарять морози.