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Зелена трава чи мороз? Синоптики розповіли, чи буде сніг в листопаді

Автор: Людмила Жукова

Синоптики розповіли, чи чекати снігу в листопаді

Синоптики розповіли, чи чекати українцям сніг у листопаді. Відзначимо, що третій місяць осені почався в країні класично - з дощу та похолодання.

В останні роки крижані опади іноді проходили в Україні і в листопаді, повідомляють у сюжеті ТСН.

"І про перший сніг. Попри те, що кілька років перший сніг випав у першій половині листопада, в цьому році, кажуть синоптики його так рано чекати не варто. Швидше за все до кінця листопада ніяких сніговиків ми ліпити не будемо", - розповіла ведуча у сюжеті.

Зазначимо, що під час виходу програми про опади, на Західній Україні 1 листопада випав сніг. Користувачі соцмереж поділилися фотографіями і відео першого снігу в Карпатах і снігового покриву в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

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За прогнозом експертів, морозів в листопаді теж чекати не варто, а ось дощі будуть щедро поливати українську землю в останньому осінньому місяці.

До речі, погода в Україні у листопаді 2020 буде дивувати українців різкими перепадами температури. Середньомісячна амплітуда може становити 48 градусів – від +24 до -24 градусів. Народний синоптик Леонід Горбань попереджає, що цей місяць буде холодним, дощовим і похмурим

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на листопад, який обіцяє аномальну погоду.

Також ми писали про те, що українцям пообіцяли ще одне "бабине літо", після якого вдарять морози.

Прогноз погоди
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